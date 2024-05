Il s’en sera fallu de peu pour que la JL ne réalise l’exploit. Au final 4 tous petits points (81-85) et de grands regrets pour un… grand Risacher, encore une fois à la hauteur de l’évènement. Nouvelle chance jeudi, en espérant pour lui que ce ne soit pas la dernière.

Parée de blanc et fêtant en préambule du match les jeunes vainqueurs du Trophée du Futur dimanche face à… Monaco, Ekinox était prête pour l’une de ces soirées qu’on ne veut jamais oublier. L’adversaire ? Monaco, toujours privé des intérieurs Mam Jaiteh et Donatas Motiejunas mais accompagnés comme souvent par la délégation russe des boss du club monégasque, le genre de mecs capables d’acheter la ville toute entière si l’envie leur prenait.

En place pour le Game 3 entre la @JLBourgBasket et Monaco.

Si Zaccharie Risacher en colle encore 20 dans une victoire je ne réponds plus de rien.@TrashTalk_fr pic.twitter.com/IvJ55r525R

— Le Psy TrashTalk 👨‍👩‍👧‍👧 (@giovannim6) May 28, 2024

Sur le terrain ? Le début de match est Zacchariesque. Trois tirs à 3-points qui font mouche dans les deux premières minutes, l’envie me prend d’aller taper mon plus beau paquito au milieu des supporters. La JL attaque comme dans un rêve et inscrit ses 8 premiers paniers, les dirigeants de Monaco font une offre pour racheter le club et l’appeler les Warriors de Bourg.

Zacch pour ouvrir le compteur bressan 👌👌👌

JL Bourg – 5 🆚 2 – @ASMonaco_Basket#WeRedy | #ItsPlayoffTime pic.twitter.com/POvPC4ce5j

— JL Bourg Basket (@JLBourgBasket) May 28, 2024

Hugo Benitez rate le premier tir bressan du match, Zaccharie est le dernier titulaire à sortir, et après un alley-oop incroyable entre Benitez et le tout petit Bryce Brown, John Brown se transforme en John Tranche et Bourg mène 25-14 après un quart-temps.

Bang Bang Bang 🔫

Zacch à 3/3 du parking 🔥🔥🔥

JL Bourg – 16 🆚 8 – @ASMonaco_Basket#WeRedy | #ItsPlayoffTime pic.twitter.com/87QaD8fxl2

— JL Bourg Basket (@JLBourgBasket) May 28, 2024

la JL ne lâche rien en début de second round, le Zacchos se lève sur un lay-up de Mike et le duo Benitez / Brown troue de la ficelle longue distance, l’écart monte à +17 et si les tee-shirts sont blancs à Ekinox les joues sont déjà rouges.

Puis vint l’orage.

Un orage de coups de sifflet s’abat sur la JL, très vite dans la pénalité, alors que côté Monaco les fautes ne tombent pas alors même que Sasa Obradovic demande à ses joueurs d’en faire. Gros down pour Bourg, la machine monégasque est lancée et revient à toute berzingue, une expression que l’on utilisait déjà du temps de la jeunesse d’EJ Rowland. Zaccharie Risacher ? Une frayeur sur une retombée acrobatique, deux tirs du parking loupés et 1/2 aux lancers pour finir la mi-temps à 10 points (40-39 JL) alors que les “voyous” et autres “bandits” descendent d’Ekinox. Les tee-shirts sont blancs, mais cette fois-ci ce sont les fesses qui sont devenues rouges.

Mauvaise nouvelle pour la formation de Freddy Fauthoux, Maksim Salash a pris cher au deuxième quart et ne reviendra pas en deuxième mi-temps. Premier coup dur. Deuxième coup dur, après deux tentatives loupées par Zaccharie, Monaco passe devant pour la première fois. “les Monaco on les boit” peut-on lire dans les tribunes, mais pour l’instant c’est bien la tasse que la JL boit. Isaiha Mike arrête l’hémorragie et la salle explose de nouveau quand Zacch nous sort son move devenu spécialité : un rebond défensif suivi d’un coast-to-coast et terminé par un gros dunk, avec la faute s’il vous plait.

Zaccharie ? RISACHER !

Zaccharie ? RISACHER ! https://t.co/ffchehIM2j

— Le Psy TrashTalk 👨‍👩‍👧‍👧 (@giovannim6) May 28, 2024

Risacher sort souffler deux minutes, le duo Kokila / Rowland assure et Bourg est à 2 petits points lorsque Zaccharie rentre à huit minutes de la fin du match. Rebond, contre, scoring, le Z fait tout et tient tête à l’ogre, tout en défendant le plomb face à Mike James, juste le MVP d’Euroleague, absolument pas peur. En fin de match les gros tirs des uns répondent aux très gros tirs des autres, Mike James tue quasiment le match avec un énorme shoot dans le corner dans le money time, et c’est sous les “Monaco, protégé” hurlés par tout le public de Bourg que les joueurs d’Obradovic emportent finalement ce Game 3, 85-81.

Zacch près du cercle pour donner un petit espoir aux bressans 😨

JL Bourg – 69 🆚 73 – @ASMonaco_Basket#WeRedy | #ItsPlayoffTime pic.twitter.com/Zc3sQSMUE4

— JL Bourg Basket (@JLBourgBasket) May 28, 2024

Des regrets pour la JL et pour Zaccharie (17 points à 5/11 au tir dont 3/6 à 3-points et 4/5 aux lancers, 6 rebonds, 1 contre), qui auront donc une nouvelle chance jeudi soir face aux champions en titre. Une victoire et ça part à Monaco samedi pour un énorme Game 5, une défaite et ce sera donc… le dernier match de Zaccharie en France, va falloir prévoir le lot de Kleenex.