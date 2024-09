Ce samedi, l’Équipe de France de 3×3 disputait la phase de poules des Women’s Series, ultime compétition du World Tour qui réunit les huit meilleures équipes du monde. Les Bleues se sont plutôt bien débrouillées et joueront les quarts de finale dès demain.

Les résultats de l’Équipe de France

France – République Tchèque : 18-12

– République Tchèque : 18-12 France – Pays-Bas : 12-14

– Pays-Bas : 12-14 France – Chine U23 : 15-6

Sous l’impulsion d’Hortense Limouzin, les Bleues sont bien rentrées dans la compétition en battant les Tchèques sans trembler. Malheureusement, elles sont tombées contre les Pays-Bas – l’un des grands favoris – dans le second match, la France se faisant régulièrement dominée à cause de son manque de taille. Limouzin, Marie-Eve Paget, Marie Mané et Anna Ngo Ndjock ont néanmoins relevé la tête avec une victoire sérieuse contre les jeunes Chinoises.

Le classement

En terminant deuxièmes de leur groupe, les Bleues n’ont pas réussi à se qualifier directement pour les demi-finales de la compétition. Elles devront passer par un quart de finale. Pour rappel, seuls les premiers de chacune des deux poules sont directement envoyés dans le dernier carré. La France affrontera ainsi le troisième de la Poule A, à savoir la Chine U24.

Quelques highlights de l’Équipe de France

😮‍💨 What a DIME! What a FINISH! 🇫🇷💪#3x3WSHangzhou #3x3WS pic.twitter.com/Qdl2jgGfOF

— 3×3 Basketball |FIBA3x3 (@FIBA3x3) September 7, 2024

💨 Limouzin. is. FAST! ⚡️🇫🇷#3x3WSHangzhou #3x3WS pic.twitter.com/GxBtssy3Kp

— 3×3 Basketball |FIBA3x3 (@FIBA3x3) September 7, 2024

😤 MANE SAYS NO! 🚫🇫🇷#3x3WSHangzhou #3x3WS pic.twitter.com/bt4SUkaoDP

— 3×3 Basketball |FIBA3x3 (@FIBA3x3) September 7, 2024

🤯 LIMOUZIN PULLING THE STRINGS! ✨🇫🇷#3x3WSHangzhou #3x3WS pic.twitter.com/ox0EaBNWA7

— 3×3 Basketball |FIBA3x3 (@FIBA3x3) September 7, 2024

Le bracket

Le programme de demain

1/4 de finale : France – Chine U24 à 12h30

Les Bleues affronteront les U24 de la Chine à l’heure du déjeuner. En cas de victoire, elles joueront l’Italie en demi-finale.

__________

Source texte : FIBA 3×3