Luka Doncic (29 points en 33 minutes) a répondu aux critiques

Largement critiqué après le Game 3, Luka Doncic était forcément attendu au tournant dans la quatrième manche cette nuit. Dos au mur, il a répondu, et les Mavericks sont toujours en vie.

Luka Doncic a vécu deux jours un peu compliqués.

Non seulement ses Mavs étaient au bord du précipice après une troisième défaite consécutive, mais il a surtout été la cible de pas mal de critiques. Sa défense, son comportement envers les arbitres, ses six fautes dans le Game 3, tout cela a été pointé du doigt. Des critiques plutôt justifiées. La preuve, Luka a fait son mea-culpa et assumé sa part de responsabilité derrière les micros. Mais la meilleure réponse à donner, c’était sur le terrain dans le Game 4.

On peut dire qu’il a répondu au challenge.

WHAT A 1ST HALF FROM LUKA DONCIC 🔥

25 points, 4 assists and a 61-35 Mavs lead.

🏆 Game 4 on ABC 🏆 pic.twitter.com/YtZDjHDlKn

— NBA (@NBA) June 15, 2024

29 points (et 5 passes) en 33 minutes, dont 25 rien qu’en première mi-temps pour mettre les Mavs sur le droit chemin. Agressif, déterminé, et bien décidé à mettre ce terrible Game 3 derrière lui, Luka n’a pas pris le temps de tergiverser. Il a profité – avec Kyrie Irving – de l’absence de Kristaps Porzingis côté Boston pour enchaîner les points dans la peinture. Et ce n’est pas son 0/8 à 3-points qui va venir gâcher sa performance. Car Doncic était dans la plupart des bons coups.

Outre sa performance offensive, on attendait surtout le Slovène plus au taquet en défense. Car c’est bien à ce niveau-là qu’il a donné à manger à ses détracteurs depuis le début de la série. Cette nuit ? Luka a aussi répondu présent dans sa moitié de terrain, avec une défense respectable qui a aidé les Mavericks à sortir une véritable masterclass collective quand il a fallu défendre le panier. Tout le monde était au diapason, Luka inclus.

La défense de Luka Doncic sur ce Game 4. pic.twitter.com/20ybHcMsmP

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 15, 2024

Luka Doncic ne sera jamais un lockdown defender. Mais quand il fait les minimas et qu’il ne ressemble pas à une porte de saloon sur chaque possession défensive, forcément ça change un peu la donne. Les Mavericks, globalement solides en défense depuis le début de la série, ont tout simplement étouffé l’attaque de Boston dans le Game 4.

Plus concerné par son apport des deux côtés du terrain que par les décisions arbitrales cette nuit, Luka Doncic a apporté la réponse qu’on attendait de lui.

“Je pense qu’il a fermé quelques bouches” – Kyrie Irving sur la perf’ de Luka

Reste à voir désormais si Luka Doncic et les Mavericks vont confirmer le début de cette bonne dynamique lors de leur retour à Boston la semaine prochaine. Il le faudra pour rester en vie…

Critiques, action, réaction.

Grand grand Luka Doncic cette nuit, notamment en première mi-temps.

Quand il joue comme ça, et ses copains suivent autour, tu peux tout espérer. C’est pas fini.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 15, 2024