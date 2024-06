Essentiel dans le parcours des Mavs jusqu’en Finales NBA, Dereck Lively II a connu un début de série compliqué à Boston. Mais depuis le retour à Dallas, tout va mieux pour le pivot rookie, qui a enchaîné un deuxième double-double de suite cette nuit.

C’est une prouesse qu’aucun rookie n’avait réalisé depuis l’immense Magic Johnson en 1980.

Avec 11 points et 12 rebonds en 22 minutes, Dereck Lively II a confirmé sa performance du Game 3 (11 points, 13 rebonds), aidant ainsi les Mavs à décrocher leur première victoire dans la série cette nuit.

Dereck Lively II is the first rookie since Magic Johnson in 1980 with consecutive double-doubles in the NBA Finals 💪 pic.twitter.com/nilZ7S9C8W

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) June 15, 2024

On a définitivement retrouvé le Dereck Lively qui avait fait d’énormes différences dans les séries précédentes pour aider Dallas à remporter la Conférence Ouest.

Une nouvelle fois utilisé en sortie de banc par Jason Kidd, le pivot rookie a rapidement remplacé Daniel Gafford en début de match, donnant un gros coup de boost à des Mavs qui ont très vite pris le dessus sur Boston. Son énergie, son activité sous le panneau des deux côtés du terrain (sans Kristaps Porzingis en face on le rappelle), sa capacité à offrir des secondes chances à Dallas, et même à faire la bonne passe en sortie de pick-and-roll (ou sur blitz) ont été cruciaux pour les Texans (+/- de +20 pour Lively dans le Game 4).

Cerise sur le gâteau : Dereck Lively II a planté son premier tir à 3-points en carrière ! Il est ainsi devenu le plus jeune joueur de l’histoire des Finales NBA à planter un shoot primé.

Dereck Lively, immense sur ces Playoffs et ces 2 derniers matchs, qui met un tir à trois points dans le corner.

Il avait le potentiel avant la NBA, s’il ajoute ça régulièrement à son arsenal c’est magnifique. Grande jugador. pic.twitter.com/pN85Oa5cTY

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 15, 2024

Un tir primé que Dereck Lively a dédié à sa mère, décédé d’un cancer il y a quelques semaines. De tout là-haut, elle a de quoi être fière de son gamin, qui continue de grandir à vue d’œil sur les parquets et qui a tout pour devenir l’un des piliers de la franchise dans les années à venir.

En attendant, le rookie continue d’impressionner tout le monde, à Dallas et partout ailleurs.

“Les gens ont tendance à oublier que c’est un rookie. Il a été incroyable toute la saison. C’est super de jouer avec lui et de l’avoir comme coéquipier.” – Luka Doncic

Dereck Lively II was huge off the bench for Dallas in the Game 4 win!

💪 11 PTS

💪 12 REB

💪 80.0 FG%

💪 1st-career 3-pointer

He joins Magic Johnson (5x) as the only players 20 or younger to record multiple double-doubles in NBA Finals history 👏👏 pic.twitter.com/s1zVD6MrhK

— NBA (@NBA) June 15, 2024

Source texte : ESPN