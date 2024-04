La vague bleu-blanc-rouge continue de s’abattre sur la Draft NBA 2024. On vient d’apprendre que Melvin Ajinça a décidé de se présenter à la grande cérémonie de juin prochain, s’ajoutant ainsi à la longue liste des Frenchies postulant à une entrée dans la grande ligue US.

C’est l’agent du joueur Bouna Ndiaye qui a annoncé la nouvelle, nouvelle relayée par Jonathan Givony d’ESPN.

NEWS: Melvin Ajinca, a potential first-round pick, is entering the NBA Draft, his agent Bouna Ndiaye told ESPN. Ajinca had a breakout performance at the FIBA U19 World Cup last summer and is having a strong season in Pro A France with Saint-Quentin. pic.twitter.com/rRmGJt4lEm

— Jonathan Givony (@DraftExpress) April 24, 2024

Melvin Ajinça, cousin d’Alexis, a 19 ans et joue au poste d’ailier (2m03) du côté de Saint-Quentin, après avoir été formé au Centre Fédéral. Il participe à la saison surprise du club nordiste, septième de Betclic ELITE en tant que promu. Ajinça tourne cette saison à 9,6 points et 3,4 rebonds de moyenne et confirme ainsi son titre de meilleur jeune de Pro B remporté l’an passé (il a aussi été élu à deux reprises meilleur jeune du mois en Betclic ELITE cette saison).

La cote de Melvin Ajinça continue donc de grimper, lui qui est surtout apparu sur les radars l’été dernier lors de la Coupe du Monde U19 avec l’Équipe de France. Melvin a en effet été élu dans la deuxième meilleure équipe du tournoi (plus de 19 points par match) après le beau parcours de l’EDF, deuxième de la compétition (défaite en finale contre… l’Espagne, pour pas changer).

S’il n’a pas pu participer au récent Nike Hoop Summit à cause d’un bobo au sternum, les scouts US apprécient son profil physique, sa polyvalence, ses qualités défensives et son potentiel de shooteur. Il est projeté entre la fin du premier tour et le second tour à la Draft 2024.

__________

Source texte : ESPN

Pour aller plus loin :