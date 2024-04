Le Français Ilias Kamardine se présente à la Draft !

Le jeune profil prometteur de la JA Vichy s’engage à la Draft 2024. Ilias Kamardine, arrière d’1m93, va tenter d’entrer en NBA, même si actuellement, les mocks ne le placent pas dans le top 60. L’idée est surtout de susciter la curiosité des franchises et de pourquoi pas être convié à des séances de test outre-Atlantique.

12,4 points, 2,9 rebonds et 3 passes à 41,5% au tir dont 27,9% à 3-points et 80% au lancers, en 24 minutes. Ilias Kamardine a été un élément important de la JAV cette saison, et après avoir remporté l’EuroBasket U20 avec les Bleus l’été passé, l’arrière fait le grand bon. Annonce de présentation à la Draft 2024, sans doute pour tâter le terrain et créer de l’intérêt autour de son nom. Plus que des mots, matez donc les highlights du prospect.

Membre de la génération 2003, il aura quoi qu’il arrive une saison de plus pour s’engager. S’il venait à ne pas être sollicité pour rencontrer des franchises, libre à lui de retirer son nom puisqu’il sera automatiquement éligible la saison prochaine. Son annonce fait suite à celle de Zaccharie Risacher, mais aussi Alexandre Sarr, Pacôme Dadiet ou Noah Penda, son coéquipier.