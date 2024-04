En quête d’un nouveau coach, les Hornets ont apparemment donné leur chance à un candidat qui n’a pas encore d’expérience en NBA : JJ Redick. D’après l’insider Shams Charania de The Athletic, l’ancien sniper de Duke serait apparemment intéressé par un nouveau challenge en NBA. Fais-toi kiffer, Jean-Jacques !

The Charlotte Hornets are interviewing JJ Redick for their head coaching job, sources tell @TheAthletic @Stadium. The 15-year NBA veteran and former Duke star has shown an interest in making a coaching jump in recent years.

— Shams Charania (@ShamsCharania) April 22, 2024



Visiblement, enregistrer dans un studio, ça lasse. Etabli depuis un bon moment comme l’un des podcasteurs NBA les plus influents, faisant suite à une longue et riche carrière de quinze saisons NBA, JJ Redick s’orienterait désormais vers une position de head coach au sein de la grande ligue. Voilà qui tombe bien, Charlotte cherche quelqu’un. Depuis que les Hornets ont annoncés se séparer de Steve Clifford, ils sont bel et bien à la recherche d’un nouveau coach. Cela soulève la question suivante : pourquoi n’ont-ils pas commencé dès le début de saison 2024 ? Ils n’en avaient pourtant pas non plus. Quoi qu’il en soit, plusieurs pistes ont été envisagées par les Hornets pour remplacer Clifford parmi celles-ci Lindsey Harding, élue coach de l’année en G League, et donc JJ Redick.

James Janot en a du courage. En terme d’attractivité de l’emploi, head coach à Charlotte, ça se place entre organisateur de bal dans la commune de Curbigny, professeur agrégé aux Mureaux et pompiste en face d’une usine Tesla. Pourtant, la bande de Mark Williams pourrait largement utiliser l’expérience de JJ dans la ligue, car elle a le mérite de ne pas remonter à très longtemps, et c’est le genre d’atouts qui peut être mis à contribution pour une jeune équipe comme celle de Charlotte.

Jim Jacquot s’apprête apparemment à changer de statut. Que ça soit à Charlotte ou non, on sait que JJ Redick a une excellente connaissance de la NBA et a le potentiel de faire un excellent coach dans la grande ligue. Mais très sincèrement, pour le bien de ses débuts, il serait peut-être préférable pour lui que sa première expérience ne soit pas aux Hornets. On dit ça pour lui hein.

Source texte : The Athletic