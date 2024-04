Steve Clifford ayant annoncé la fin de son aventure sur le banc des Hornets, la franchise se penche sur son remplaçant afin de préparer le début de l’exercice 2024-25. Selon les informations rapportées par Adrian Wojnarowski, la coach Lindsey Harding devrait s’entretenir avec le front-office.

Lindsey Harding est une ancienne joueuse WNBA qui poursuit désormais une carrière sur les bancs de touche. L’ancien premier choix de la Draft 2007 avait intégré le staff de Mike Brown chez les Sacramento Kings avant de commencer en tant que head coach en G League. Elle est également passée par le département de développement des Sixers.

Lors de sa saison rookie avec les Stockton Kings, Harding a tout simplement été élue… coach de l’année, forte du meilleur bilan de la régulière dans le championnat (24-10). La coach de seulement 39 ans devrait passer un entretien avec les Charlotte Hornets à propos d’une première expérience en NBA.

ESPN Sources: Charlotte has been granted permission to interview Sacramento’s G League coach Lindsey Harding for head coaching opening. Harding – a former No. 1 overall WNBA draft pick — was G League’s coach of the year for Stockton and advanced to Western Conference Finals. pic.twitter.com/PlAYLhW70m

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) April 8, 2024

Selon Adrian Wojnarowski, elle n’est pas la seule candidate qui sera entendue par Charlotte. ESPN évoque le nom de quatre assistants actuellement en poste : David Adelman (Nuggets), Charles Lee (Boston), Jordi Fernandez (Kings) et Kevin Young (Suns).

Alors que le nombre de femmes dans les staff techniques et aux postes d’assistantes augmente graduellement, aucune n’a encore été investie en tant que seule entraîneuse principale. Becky Hammon avait notamment assisté Gregg Popovich, sans pour autant trouver une place en tant que head coach.

Première femme a être nommée Coach of the year en G League, Lindsey Harding est donc sur la shortlist en Caroline du Nord. Et si c’était elle, la… pionnière ?