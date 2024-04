Shai Gilgeous-Alexander a tout détruit sur son passage lors de son Game 2 face aux New Orleans Pelicans. Un nouveau record en Playoffs au scoring, une efficacité de grand dingue, et la win en complément, que demande le peuple ? C’est parti pour un visionnage des highlights de Shai Gilgeous-Alexander cette nuit !

Bon bah il a pas raté beaucoup de tir, le Shai. Peu adroit en tout début de match, SGA a néanmoins eu un rôle clé dans la distribution pour son équipe avant de commencer à allumer les chandelles. Derrière l’arc ou en mid-range, vous commencez à connaître l’artiste, quand il s’y met c’est compliqué d’y faire quelque chose. La superstar du Thunder a fini la soirée à 13/19 au tir dont 3/5 derrière l’arc et 4/4 derrière la ligne des lancers. Rien que ça. Pas vraiment dépendant des lancers pour scorer, le (possible) MVP du Thunder a pesé dans ce Game 2 plus que quiconque.

Très complet comme souvent, ni C.J. McCollum, ni Brandon Ingram, ni Jose Alvarado, ni Larry Nance Jr. n’ont suffi à maîtriser le meneur canadien ce soir, trop tranchant sur ses pénétrations, trop efficace sur ses step-backs. Aussi précieux en défense, il a réalisé deux interceptions pour seulement deux pertes de balle. Pour lui cette vie est définitivement trop facile, et le backcourt des Pelicans n’a pas eu d’autres choix que de rester bien tranquille face aux assauts répétés de Shai tout au long de la soirée.

A la fin du match, Shai a été bien célébré par ses coéquipiers du Thunder, Chet Holmgren déclarant même à la télé qu’ils tenaient le MVP de la régulière sous leurs yeux, même s’il était trop humble pour le dire lui-même. Et en même temps, quand il joue comme ça, comment lui donner tort ? Le Thunder a pris un lead de 2-0 dans la série, une option très sérieuse sur la qualification en demi-finales de Conférence. Le chemin semble être tout tracé vers la suite !