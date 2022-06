Contraints de faire des choix pour réaliser quelques économies après leur quatrième titre NBA, les Warriors ne proposeront pas de nouveau contrat à Juan Toscano-Anderson. L’aventure devrait donc s’arrêter là pour le natif d’Oakland, qui s’était fait sa place et avait redonné la pêche aux fans de la Baie lors la période un peu galère entre 2019 et 2021.

Juan Toscano-Anderson fait partie de ces joueurs à la trajectoire assez folle qui font la beauté du sport. Après avoir passé tout son début de carrière en Amérique Latine avec des passages en Argentine, au Venezuela et surtout au Mexique, l’ailier avait décidé de revenir sur les terres où il a grandi pour donner un nouveau souffle à sa carrière. Direction la Californie donc, et plus précisément la G-League et les Warriors de Santa Cruz, petite sœur de Golden State. Pendant une saison et demie, l’Américain d’origine mexicaine va montrer de quoi il est capable, jusqu’à toquer à l’étage supérieur. Golden State, parti dans une saison galère après avoir perdu Kevin Durant et subi la blessure de Klay Thompson puis Stephen Curry, va alors lui donner sa chance en février 2020. Il jouera 13 matchs dans cette saison, l’occasion pour lui de démontrer sa polyvalence et ce qu’il peut apporter en tant que role player. JTA rentrera ensuite complètement dans la rotation des Californiens pour 2020-21. Signataire d’un two-way contract en début de saison, le bougre va participer à 53 matchs (dont 16 titularisations) avec des stats honnêtes par rapport à son temps de jeu (21 minutes de moyenne) : 5,7 points, 4,4 rebonds et 2,8 assists à 58% au shoot, dont 40% from three. Des chiffres et un impact suffisants pour convaincre son équipe de transformer l’essai en lui proposant un contrat NBA standard au mois de mai. Enfant du pays, toujours là pour apporter de l’énergie et mettre la tête là où d’autres ne mettraient pas le pied, Toscano devient alors l’un des gros chouchous de la Dub Nation.

The Warriors are not extending qualifying offers to Juan Toscano-Anderson ($2.1 million) or Chris Chiozza ($1.9 million) before the deadline today, per source. Both JTA and Chiozza are now unrestricted free agents, free to sign elsewhere and unlikely to return to the Warriors. — Anthony Slater (@anthonyVslater) June 29, 2022

Malheureusement, au terme d’une saison où il a remporté un titre mais où il a surtout vu son rôle et son temps de jeu fondre au fil de l’ascension de son équipe, le gars d’Oakland ne poursuivra pas l’aventure avec les Dubs. La faute à des contraintes financières qui pèsent sur Golden State, qui a fait le choix de ne pas lui proposer de qualifying offer de 2,1 millions de dollars pour la saison prochaine. Il devient ainsi agent libre non restrictif cet été. C’est très probablement la fin d’une aventure qui laissera tout de même de bons souvenirs des deux côtés : après un début de carrière anonyme, Juan pourra se vanter d’avoir gagné sa place dans la franchise de la Baie. Du côté du Chase Center, on se souviendra d’un gars du coin, sorti de nulle part pour redonner un peu de fierté à une équipe en galère pendant deux ans. Choisi parmi les participants au Slam Dunk Contest du All-Star Weekend 2022, JTA a conquis le cœur des fans par ses actions spectaculaires et une personnalité qui a fait l’unanimité. Et ça, ce n’est pas donné à tous les joueurs. L’ailier repart donc avec une bague de champion au doigt, et l’espoir qu’une autre franchise lui donne sa chance. Vu ce qu’il a montré depuis son arrivée dans la Ligue, ça serait plus que mérité.

La belle histoire entre Juan Toscano-Anderson et les Warriors est donc sur le point de se terminer. Mais on n’oubliera rien du passage de l’ailier en Californie, lui qui a rejoint Golden State quand l’équipe était au fin fond de la Conférence Ouest, pour la quitter en tant que champion NBA. On attend maintenant avec impatience de voir quelle franchise va tenter de récupérer JTA.

