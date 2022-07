Pour les vrais fans de NBA, ceux qui aiment la Free Agency mais qui ont surtout besoin de leur dose de basket hebdomadaire, le programme de la nuit dernière était idéal car il marquait le début de l’une des trois Summer Leagues prévues sur ce mois de juillet. Avant celle de Salt Lake City (à partir de lundi) et, surtout, celle toujours très attendue de Las Vegas (du 7 au 17) ? La California Classic Summer League. Quatre équipes, quatre matchs en deux jours, let’s go, on s’y remet !

Deux matchs étaient au programme de cette première journée de Summer League. Les Lakers ouvraient le bal face au Heat et les Kings enchainaient contre les champions en titre des Warriors, ou du moins leur équipe D. L’occasion évidemment de découvrir quelques uns des potentiels chouchous du futur, mais plus globalement de se reconnecter avec le parquet, quinze jours après le sacre des Warriors en Finales NBA et en pleine période de Free Agency. Ce qu’on a pu noter cette nuit ? Premièrement, oui ça fait du bien de voir un ballon américain, mais attention les yeux car on est plus sur un niveau de playground alsacien que sur un level NBA. Demandez donc au Heat de Miami tiens, demandez leur comment il est possible de claquer un 23/82 au tir en toute décontraction. Mention spéciale à Javonte Smart et son 4/20 dans le champ, et forcément le Heat s’est incliné dans les grandes largeurs face aux Lakers (100-66). Nikola Jovic a fait ses débuts mais difficile de se montrer dans ces conditions donc le baptême fut compliqué (3 points à 1/6 en 20 minutes), le parisien Kyle Allman a été intéressant, Miami a un pivot qui s’appelle Orlando et c’est à peu près tout. Côté Lakers ? C’était la fête au « fils de » avec la (bonne) première de Scotty Pippen Jr., un Shareef O’Neal qui a fait étalage de son corps d’athlète et notamment de la longueur de ses bras, alors que Jay Huff claque les fadeaways les plus moches du game… mais a dominé dans la raquette et ressemble vraiment énormément à Bastien Fontanieu. On a noté pour finir une petite excitation (comme souvent) à la vue des skills de Mac McClung, mais rien de bien exceptionnel non plus, bref, une reprise.

Dans le deuxième et dernier match de la nuit ? Un duel nous aura particulièrement ambiancé, et il fallait être fort pour le prévoir car il opposa le rookie Keegan Murray, pick 4 des Kings et attendu au tournant, à… Gui Santos, jeune crack brésilien qui a déjà montré plus en un match de Summer League que le dieu Bruno Caboclo dans toute sa carrière. En effet, le poste 4 sniper de Sacramento et le n°55 de la Draft se sont livrés un énorme duel en se répondant coup sur coup en attaque, notamment au troisième quart-temps, de quoi mettre un peu de sel sur un match qui nous avait surtout permis jusque-là de découvrir que Neemias Queta avait le physique de Wilt Chamberlain mais le talent de William Chambretin, sur un match qui n’en finissait plus de nous offrir des blases all-time. Frankie Ferrari, Nate Sestina, Lester Quinones, Kalob Ledoux, Yudai Baba ou encore le sophomore au nom de boisson énergisante Justinian Jessup, bref un bel enchainement de sourires idiots pendant qu’on assistait à un match – mine de rien – plus intéressant que le précédent, pendant que dans le même temps on en profitait pour écrire sur la prochaine destination de Kevin Durant et que Stephen Curry s’éclatait en tribunes devant les éclats de Gui Santos et que Mike Brown prenait quelques notes et se demandait s’il avait bien fait de quitter l’assistanat des Warriors pour le patronnat des Kings.

Au final des Kings qui l’emportent et qui sont ce qui ressemble le plus à la meilleure franchise de l’histoire des Summer League, et surtout un rookie qui a rassuré dès ses premières minutes chez les pros, aussi peu intense que soit un match du genre. Nous ce qu’on voulait c’était entendre la baballe rebondir et les crissements des sneakers sur les parquets, alors rendez-vous ce soir pour la suite avec deux nouveaux matchs, les deux derniers de cette Summer League de San Francisco. Heat – Kings à 23h10 (sur BeIN 4) et Lakers – Warriors dans la foulée, c’est ça qu’on aime, c’est ça qu’on veut !