C’est vendredi soir, c’est donc officiellement le week-end. L’occasion de se poser devant la plus grande ligue du monde. Huit matchs au sommaire d’un programme qui s’annonce chargé. On vous présente tout ça.

# LE PROGRAMME

1h : Pistons – Hornets

1h: Pacers – Kings (beIN Sports 4)

1h : Wizards – Blazers

1h30 : Celtics – Suns (beIN Sports 1)

2h : Rockets – Raptors

2h : Wolves – Magic

2h : Spurs – Sixers

3h : Jazz – Hawks

# À NE PAS MANQUER

Une affiche qui attire notre attention : le Jazz – Hawks à 3h du mat’. Si le duel est intéressant sur le terrain, il l’est aussi en dehors. À l’approche de la Trade Deadline, John Collins a vu son nom apparaître dans les rumeurs à de nombreuses reprises, et a été souvent lié au Jazz. Si des discussions ont déjà eu lieu, elles pourraient reprendre ce soir, avec la venue des Hawks en ville. Restera ou restera pas ? Bon courage pour le décider mais, qui sait, peut-être qu’il restera à Salt Lake City après le match.

Pour en revenir au terrain, les Hawks veulent enchaîner. Tout juste revenus à un bilan équilibré (26-26), les Faucons sont au complet et doivent prendre cette victoire, avant un déplacement périlleux à Denver demain. Chez les Mormons, seuls Simone Fontecchio et Micah Potter (c’est qui ?) manquent à l’appel. L’occasion pour le néo All-Star Lauri Markkanen de faire le show à domicile et de tendre un piège à Trae, Dejounte et compagnie.

# À SUIVRE ÉGALEMENT

Pistons vs Hornets, on ronfle.

Le Sabonisico ou Haliburtonico, ça c’est hypant (attention Tyrese Haliburton incertain). Retrouvailles entre les Pacers et les Kings, pour un match qui pourrait être plus serré qu’il n’en a l’air.

Les Wizards, qui surfent sur leur vague de 6 wins consécutives font face à un Damian Lillard chaud bouillant. La série continue pour DC ou pas ?

Les Celtics reçoivent des Suns toujours sans Cam Payne, Landry Shamet et surtout Devin Booker (qui pourrait faire son retour mardi). Après avoir détruit Brooklyn, Phoenix est la nouvelle cible des C’s ?

Sûrement frustré de ne pas être au match des étoiles, Anthony Edwards veut se montrer sur ce dernier tiers de la saison. Toujours sans KAT, peut-être sans Rudy, Ant-Man prêt à donner une leçon au Magic ?

Must-win pour les Raptors qui se déplacent à Houston. Pas d’Otto Porter et d’OG Anunoby pour les Dinos, pas de Jalen Green, pas de KPJ, peut-être pas de Jabari Smith pour les Rockets.

Les Spurs reçoivent les Sixers. Joel Embiid pourrait être absent mais pas de panique, le All-Star barbu James Harden est là pour prendre les choses en main. Un petit 40-10-10 pour JH afin de donner des regrets aux votants du All-Star Game ?

De la NBA toute la nuit et jusqu’au réveil, voilà comment bien commencer le week-end.