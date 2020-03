Preview de la soirée NBA : quatre matchs au menu, c’est peu mais y’a de quoi prendre son pied

Bien le bonsoir, c’est l’heure de la traditionnelle preview concernant les matchs de la nuit. On ne perd pas les bonnes habitudes sur TrashTalk, où on essaye de parler de toutes les affiches, même celles qui n’intéressent pas grand monde au premier abord. Allez, on y va.

Évidemment, le Warriors – Raptors avec le grand retour de Stephen Curry et le choc de l’Ouest entre les Rockets et les Clippers sont les deux rencontres qui fascineront le plus les fans de la grosse balle orange cette nuit. Ça fait quand même quatre mois qu’on n’a pas vu le sniper des Dubs fouler un parquet NBA, alors forcément on est tous curieux de voir ce qu’il va nous proposer. Quant à l’opposition entre Houston et Los Angeles, elle pèse lourd, avec deux équipes qui cartonnent pas mal en ce moment. Les Fusées, malgré leur défaite bien moche face aux Knicks lors de leur dernière sortie, tournent bien avec leur mini-ball et leur duo de feu James Harden – Russell Westbrook, alors que les Clippers – enfin au complet – surclassent tout le monde actuellement et ont même pris la deuxième place de leur conférence. De quoi se régaler. Mais outre ces deux matchs, il y a également deux autres rencontres au programme à ne pas oublier. Pas forcément des affiches de rêve, mais des affiches qui peuvent compter.

La première, c’est ce match opposant les Hornets aux Nuggets à 1h du matin. Mike Malone et ses gars viennent de se faire dépasser par les Clippers au classement et c’est peut-être l’occasion pour eux de reprendre le deuxième spot à l’Ouest si jamais la bande à Kawhi Leonard tombe dans le Texas. Du côté de Charlotte, les Pépites ne devraient pas trop galérer pour repartir avec la win mais on avait dit la même chose il y a quelques jours pour le match entre Denver et Golden State. Résultat, les Nuggets ont pris la sauce par… Andrew Wiggins et le rookie Eric Paschall, le tout à la maison. Alors attention, surtout que les Frelons piquent un peu en ce moment, eux qui ont battu les Raptors il n’y a pas longtemps au Canada, avant de rivaliser avec les Bucks devant leur public.

La seconde rencontre, elle se déroulera dans la capitale californienne, avec les Kings qui reçoivent les Sixers à 4h. Pas de Joel Embiid, pas de Ben Simmons et pas de Josh Richardson côté Philly, qui se bat tant bien que mal malgré les absents mais qui reste sur trois défaites en quatre matchs. On connaît les galères des hommes de Brett Brown en déplacement, et ça devrait une nouvelle fois être compliqué pour eux à Sacramento, car les Kings cartonnent actuellement. En pleine course pour les Playoffs, les Californiens jouent leur meilleur basket de la saison et sont remontés à la dixième place de l’Ouest avec un bilan de 27 victoires pour 34 défaites, soit un retard de trois matchs et demi sur Memphis. De’Aaron Fox, Buddy Hield et les autres voudront surfer sur la vague pour garder leurs espoirs.

Une affiche XXL, le retour d’un sniper, et deux autres rencontres qui peuvent avoir leur importance au moment de faire les comptes. Voilà le programme de la nuit. Alors comme d’habitude, on prépare le café et on se retrouve dans quelques heures pour kiffer ensemble.