Preview Warriors – Raptors : Stephen Curry is baaack, et y’a les Dinos en face, tiens ça nous rappellerait presque les Finales NBA

Le moment est venu. Quatre mois après sa fracture de la main, Stephen Curry va retrouver les parquets NBA cette nuit, pour notre plus grand bonheur. Et comme le hasard fait bien les choses, on aura les Raptors dans le camp adverse, le dernier adversaire des Warriors en Finales NBA. Qu’une seule chose à dire : vivement 4h30.

Le Chef est de retour les drogué(e)s ! En voilà une nouvelle bien kiffante. Parce que bon, durant toutes ces semaines, Stephen Curry a quand même manqué à notre Ligue préférée. Ses tirs du logo, ses cartons offensifs, ces matchs où il sort le lance-flammes pour tout cramer sur son passage… Sans Kevin Durant et Klay Thompson, on s’attendait à une campagne folle de la part du bonhomme sur le plan individuel, mais malheureusement il s’est pété la main dès le quatrième match de la saison, blessure qui a obligé Steph à passer sur le billard. À un moment donné, on pensait même qu’il n’allait plus jouer de l’année vu les résultats des Warriors. Tanking, développement des jeunes, toussa toussa. Sauf qu’il sera bien là pour le dernier mois de la saison. On s’attendait d’abord à un retour lors de la rencontre face aux Wizards le dimanche 1er mars – merci pour les faux espoirs – mais il a fallu attendre quelques jours supplémentaires et ça y est, nous y sommes. Après un passage rapide avec les copains évoluant en G League, Curry va donc affronter les champions en titre de Toronto au Chase Center de San Francisco, où l’ambiance promet d’être chaude pour le grand retour du sniper. Dans une saison évidemment très moribonde pour les Dubs, ça va amener une bonne dose d’excitation pour les fans, habitués au caviar depuis plusieurs saisons.

Ce Warriors – Raptors, ça sera aussi la première confrontation entre les deux derniers finalistes. La dernière fois qu’on a vu des Dinos dans la Baie, c’était du côté d’Oakland quand ils ont soulevé le trophée pour le tout dernier match des Warriors à l’Oracle Arena. Une image qui hante encore les supporters de Golden State, et on imagine que Stephen Curry n’a pas oublié non plus. Alors évidemment, les deux équipes sont aujourd’hui complètement différentes, avec une grosse différence de niveau entre elles. Pour être honnête, on ne sera pas trop dans le mood « Remake des Finales NBA », mais le retour du Chef pourrait quand même rendre tout ça bien intéressant. Alors, que va-t-il nous proposer comme plat pour son premier match depuis fin octobre ? Directement un plat bien épicé, jusqu’à nous cramer la bouche ? Ou alors plus une entrée froide, liée à un manque de rythme logique et une limitation des minutes ? On va se laisser surprendre, et on aime bien se laisser surprendre par Stephen Curry. Mais au final, peu importe sa performance du soir, le plus important c’est qu’il soit de retour. Les Warriors n’ont évidemment plus rien à jouer cette saison, et les dernières semaines permettront à Steph de retrouver un petit rythme tout en construisant des automatismes avec certains mecs, Andrew Wiggins notamment.

4h30, Warriors – Raptors au Chase Center, avec le grand retour de Stephen Curry en vedette. Le genre de match qui impose un réveil. On n’a pas dit ça souvent avec les Dubs cette saison, mais là on parle quand même du Chef alors on vous attend.