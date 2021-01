Preview de la soirée NBA : trois matchs au programme, dont un duel de patrons entre un King et un Freak

Seulement trois rencontres sont au programme ce soir, dont un immanquable choc entre les Bucks et les Lakers. La bataille de titans entre deux des plus grosses écuries de la NBA sera suivie de deux autres matchs qui nous permettra de finir la nuit en beauté. On vous résume ce qui nous attend !

À la suite d’une folle nuit à neuf rencontres, nous voilà de retour à un programme bien moins fourni. Pour autant, il faut s’attendre à du lourd lors des prochaines heures et programmer le réveil pour 1h30 avec un affrontement entre deux poids lourds.

1h30 : Bucks – Lakers : c’est l’énorme choc de la nuit. Si le programme n’est pas très chargé, ce duel entre les Bucks de Giannis Antetokounmpo et Khris Middleton, et les Lakers de LeBron James et Anthony Davis, va nous occuper un bon moment. Toutes les deux battues de peu lors de leur dernier match, par les Warriors (113 à 115) pour les Angelinos, et par les Nets (123 à 125) pour les Bucks, les deux équipes voudront frapper fort dans une rencontre très attendue. Élément de la rotation de Frank Vogel, l’ex-joueur des Daims Wesley Matthews n’est pas sûr de pouvoir retrouver son ancienne équipe sur le parquet car gêné par son tendon d’Achille. Milwaukee s’avance pour le moment au complet pour cette confrontation très importante, permettant de jauger son niveau face aux champions en titre.

4h00 : Jazz – Pelicans : mais qui va bien pouvoir stopper le Jazz ? Donovan Mitchell et ses coéquipiers restent sur six succès de rang avant de retrouver des Pelicans surclassés il y a deux jours (118 à 102). Zion Williamson (32 points à 14/19 au tir) aura lui à cœur de réitérer sa performance du dernier match, tout en permettant si possible à son équipe de l’emporter. C’est bien le plus important après tout ! Il faudra sans doute un tout autre Brandon Ingram qu’il y a deux jours (17 points à 8/18), et d’autres options au scoring venant de Lonzo Ball ou encore Eric Bledsoe, pour inquiéter un Jazz qui marche sur l’eau en ce moment. Chacun est bien dans son rôle, ce qui ne semble pas tout à fait être le cas chez les Pels.

4h00 : Warriors – Knicks : Stephen Curry n’aurait-il pas envie de nous en remettre une couche avec une grosse performance face aux Knicks ? L’affiche a tout pour nous faire penser à un tel déroulé, mais n’oublions pas que l’équipe de Tom Thibodeau a appris à défendre ! Équipe à la pace (rythme de jeu) la plus lente de la NBA, les Knicks sont en fait tout le contraire de Warriors qui courent partout et envoient des shoots du parking à tout-va. Pas du tout flamboyants en attaque, les hommes de Thibs sont néanmoins l’équipe qui encaisse le moins de points par match (102,7 en moyenne) depuis le début de saison. C’est pourquoi on a envie de voir le chef en action face à une équipe contre laquelle il aime marquer son territoire.

Nous n’avons que trois rencontres au programme dans les prochaines heures, bien moins que la nuit dernière. Il ne faut cependant pas dénigrer ces trois beaux duels que vont se livrer les six équipes présentes sur les parquets, avec un Bucks – Lakers tout bonnement immanquable. Allez, café et on y sera très rapidement, promis !

Source texte : Rotoworld, NBC Sports et Basketball Reference