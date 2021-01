Les Grizzlies coupés dans leur élan : trois matchs reportés d’un coup, va falloir patienter avant de continuer la série de victoires

Alors qu’ils devaient affronter les Blazers la nuit dernière, les Grizzlies ont finalement vu leur match être reporté, et ce n’est malheureusement que le premier d’une longue série. Car on vient d’apprendre que Memphis ne jouera pas non plus ses trois prochaines rencontres…

Si vous êtes fan des Grizzlies, on a une mauvaise nouvelle pour vous. Vos deux insiders préférés Shams Charania (The Athletic) et Adrian Wojnarowski (ESPN) ont annoncé presque simultanément la news (pour info, c’est Shams qui a gagné) en début de soirée : les trois prochains matchs de Memphis ne pourront pas avoir lieu et il faudra donc patienter une bonne semaine – au moins – avant de revoir les Oursons sur les parquets. La cause ? Vous la connaissez. Protocole sanitaire, contact tracing, manque de joueurs disponibles, bref on a l’habitude. Le Woj précise tout de même que ces reports ne sont pas liés à l’ajout brutal de plusieurs joueurs dans le protocole sanitaire de la Ligue, la NBA joue plutôt la carte de la prudence suite à « une exposition isolée au COVID » dans le camp de Memphis. Juste pour info, Ja Morant et ses copains devaient affronter les Blazers vendredi (22 janvier) à Portland, puis les Kings à deux reprises à la maison, en back-to-back, dimanche (24 janvier) et lundi (25 janvier). Au plus tôt, on reverra les Grizzlies sur le parquet face aux Bulls mercredi prochain (27 janvier). Au total, l’équipe du Tennessee va donc rater quatre matchs consécutifs avec celui de la nuit dernière, on se rapproche du record cette saison, actuellement détenu par les Wizards avec six matchs reportés d’affilée. Enfin, on vous rappelle également que la rencontre opposant Memphis à Minnesota mi-janvier n’a pas non plus été jouée suite au test positif de Karl-Anthony Towns.

The Grizzlies‘ next three games against Portland and Sacramento have been postponed. — Shams Charania (@ShamsCharania) January 21, 2021

To be clearer: League says games are postponed due to "unavailable players" on the roster, and "contact tracing for other players." League doesn't specify that Memphis is without eight eligible players for games. https://t.co/3anLv3lSrc — Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 21, 2021

Ce chamboulement de programme tombe plutôt mal pour les Grizzlies, dans une très belle forme actuellement. En effet, Memphis restait sur cinq victoires consécutives, une belle série qui a débuté du côté de Brooklyn le 8 janvier dernier (victoire contre les Nets, puis les Cavs, les Wolves, les Sixers et les Suns) et permettant à la bande à Ja Morant de repasser dans le positif avec un bilan de sept succès pour six défaites. Justement, en parlant de Ja Morant, le phénomène semble bien de retour après son gros bobo à la cheville subi fin décembre. Le Rookie de l’Année 2020 a effectivement participé aux deux dernières rencontres de son équipe pour des stats de 17 points, 8 passes décisives et 1,5 interception à 50% au tir. Il comptait sur les prochaines échéances pour continuer à monter en puissance mais malheureusement, va falloir prendre son mal en patience. Bon, voyons le bon côté des choses, quand Memphis rejouera, peut-être que Jaren Jackson Jr. sera de retour avec trois matchs manqués en moins. Sur une échelle plus globale, on atteint désormais la barre des 20 rencontres reportées depuis la reprise il y a un mois. Si la NBA s’attendait à ce genre de scénario, la Ligue coupant volontairement le calendrier en deux pour garder une certaine flexibilité, va quand même falloir essayer de reprogrammer tout ça à un moment donné et ça s’annonce bien tendu.

La liste des matchs reportés continue de s’allonger et cette fois-ci, c’est Memphis qui se retrouve sur la touche pour un moment. Dommage, les Grizzlies tournaient bien et voulaient faire durer le plaisir après un début de saison pas facile. Maudit COVID.

Source texte : The Athletic / ESPN