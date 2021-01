Preview de la soirée NBA : Collin Sexton est-il capable de piétiner les Nets deux fois en trois jours ?

Treize rencontres étaient au programme ce soir, et pour l’instant, deux d’entre elles ont été reportées. Les prochaines heures s’annoncent malgré tout bien chargées et très intéressantes puisque 22 équipes fouleront les parquets à partir d’une heure du matin et ce jusqu’à l’aube.

À la suite d’une nuit à trois rencontres pas inintéressante pour autant, la NBA avait prévu de nous envoyer un programme bien indigeste, mais carrément kiffant lors des prochaines heures. Si les Wizards et les Grizzlies causent le report de deux matchs, on aura tout de même du beau monde sur les parquets toute la seconde partie de la nuit. On fait le tour !

1h00 : Pistons – Rockets : ce choc de mal classés pourrait en rebuter certains, et pourtant, le match de ce soir sera riche en enseignements. Les Pistons devront néanmoins faire sans le Français Killian Hayes, absent pour huit semaines supplémentaires au minimum, et les Rockets devront eux se passer des services de Christian Wood et John Wall notamment. Si l’intérieur passé d’un camp à un autre durant l’intersaison ne pourra être là puisque souffrant de la cheville après nous avoir fait très peur face aux Suns il y a deux jours (103 à 109), ça sera l’occasion de revoir la recrue Victor Oladipo. Opposé à un Jerami Grant niveau All-Star depuis la reprise, Dipo va devoir prouver qu’il peut mener au succès des Rockets pour l’instant avant-derniers à l’Ouest.

1h00 : Hornets – Bulls : les deux équipes possèdent actuellement le même bilan (6 victoires et 8 défaites) mais sont tout de même sur des trajectoires bien différentes. Gordon Hayward et ses coéquipiers restent sur trois défaites, dont deux dernières rageantes face aux Raptors (108 à 111 et 113 à 116), tandis que les Bulls redressent un peu la tête après deux succès face aux Mavericks (117 à 101) et aux Rockets (125 à 120). Billy Donovan devrait pouvoir compter sur son rookie Patrick Williams, légèrement touché à la hanche, et surtout sur un Zach LaVine de gala pour tenter de poursuivre cette série. La victoire sera ardemment disputée entre ces deux candidats à une place en Playoffs à l’Est !

1h00 : Pacers – Magic : toujours privés de T.J. Warren, de leur recrue Caris LeVert et pas sûrs de pouvoir compter sur Myles Turner (main), les Pacers s’adaptent comme ils le peuvent, mais subissent une baisse de régime logique. Domantas Sabonis dépanne pour le moment en passant sur le poste 5 et Jeremy Lamb réjouit tout le monde avec son retour après près d’un an d’absence. Sur deux défaites, Indiana affronte un Magic qui vient de stopper une série de six revers avec un buzzer beater inattendu de son rookie Cole Anthony contre les Wolves (97 à 96). Si les absents restent nombreux du côté d’Orlando, l’excellente nouvelle concerne Evan Fournier, revenu contre Minnesota et très précieux lors de ses 28 minutes sur le parquet (pour 24 points). Ça fait plaisir !

1h30 : Cavaliers – Nets : s’il est possible d’avoir droit à un match semblable à celui d’il y a deux jours, on signe tout de suite et des deux mains. Collin Sexton (42 points) a montré qu’il avait le short bien rempli face à Kevin Durant (38 points, 12 rebonds et 8 passes), un Kyrie Irving de retour (37 points) et James Harden (21 points, 10 rebonds et 12 passes). Rien que ça ! Le meneur des Cavs a prouvé qu’il n’avait pas besoin de Kevin Love ou Darius Garland (toujours incertain) pour porter son équipe au succès. Cette victoire de Cleveland après deux prolongations complètement folles a dû laisser des traces et les hommes de Steve Nash vont donc sans doute arriver bien remontés à la salle ce soir. C’est pourquoi ce match est tout bonnement immanquable, et ce malgré le fait que KD sera laissé au repos par les Nets !

The Nets say Kevin Durant is out tonight after playing 50 minutes in Wednesday’s double-OT loss at Cleveland — Marc Stein (@TheSteinLine) January 22, 2021

1h30 : Sixers – Celtics : vu qu’on lui en demande toujours plus, Joël Embiid doit savoir à l’avance ce qu’on attend de sa part la nuit prochaine. Confirmer avec une nouvelle performance de patron après son match à 42 points et 10 rebonds lors du succès de son équipe face aux Bostoniens il y a deux jours (117 à 109) témoignerait de l’attitude nouvelle du joueur. Jojo a le talent en magasin pour nous régaler de match en match avec des perfs de candidat MVP, à lui de nous le prouver dans le temps. D’autant plus qu’il est très bien accompagné cette saison et devrait pouvoir compter sur le retour du sniper Seth Curry, enfin sorti de sa longue période d’isolement. En face, ce n’est malheureusement pas encore le cas de Jayson Tatum, obligé d’être éloigné de ses potes pour quelques jours supplémentaires, mais qu’on sait déjà impatient de retrouver le jeu. À Jaylen Brown et Kemba Walker de mener l’attaque en son absence.

1h30 : Raptors – Heat : on pensait voir les Raptors remonter un peu, et finalement, ils ont replongé face au Heat il y a deux jours (102 à 111). Sans Jimmy Butler et Avery Bradley, absents à cause du COVID, et possiblement sans un Tyler Herro gêné au cou, les Floridiens vont tenter de réaliser le doublé pour remonter parmi le top 8 à l’Est et faire plonger un peu plus un concurrent mal en point. Déjà privés d’un secteur intérieur digne de ce nom cette saison, les Canadiens délocalisés à Tampa vont peut-être devoir jouer sans Pascal Siakam cette nuit, le Camerounais souffrant de l’aine et étant incertain pour le moment. La situation est déjà assez compliquée comme ça, alors si les blessures commencent à s’en mêler…

#MIAvsTOR UPDATE: Tyler Herro (neck) is questionable to play in tomorrow night's game vs the Raptors. Meyers Leonard (shoulder), Jimmy Butler and Avery Bradley (health and safety protocols) have all been ruled out. — Miami HEAT (@MiamiHEAT) January 21, 2021

Reporté : Bucks – Wizards : après leur défaite face aux Lakers de King James la nuit dernière (106 à 113), les Bucks ne pourront pas tenter de se changer les idées au plus vite, leur match face aux Wizards étant reporté. La franchise de la capitale souffre encore de bien trop d’absences dues au COVID et nécessite donc quelques jours supplémentaires avant de faire son retour sur les parquets. Ça commence quand même à devenir un peu long, avouons-le, puisque Washington a tout de même six matchs en retard à récupérer dès que possible. Et puis, on a aussi envie de revoir jouer un Bradley Beal au sommet de son art.

The game is being postponed due to the number of unavailable players for the Wizards, contact tracing for other players on their roster, and the length of time preceding the game during which the team was unable to practice. — Milwaukee Bucks (@Bucks) January 21, 2021

2h00 : Wolves – Hawks : Atlanta est à l’équilibre avec sept victoires et autant de défaites. Néanmoins, Coach Pierce est toujours sous pression en attendant de pouvoir compter sur toutes ses recrues estivales. Bogdan Bogdanovic est toujours out pour soigner son genou et Danilo Gallinari est encore incertain pour ce soir. En face, Zion Williamson reste lui sur trois matchs bien énervés contre les Kings et le Jazz (par deux fois) et va vouloir remettre ça face à Clint Capela et John Collins. Les deux équipes déçoivent pas mal par rapport à ce qu’on aurait pu penser voir de leur part cette saison et auront à cœur de se racheter, le duel peut être plaisant à regarder.

2h30 : Spurs – Mavericks : ça n’allait pas trop fort du côté des Mavs après trois défaites plus ou moins inquiétantes, mais le succès 124 à 112 face aux Pacers a rassuré pas mal de monde. Luka Doncic, pas très adroit, a pu se reposer sur ses lieutenants Kristaps Porzingis et Tim Hardaway Jr., ainsi que sur Trey Burke, pour l’épauler au scoring. C’est exactement ce qu’il faudra pour faire face au collectif bien rodé des Spurs. Ce derby texan met en jeu une place au sein du top 8 de la Conférence Ouest. Si l’on est encore très tôt dans le déroulé de la saison, chaque victoire acquise peut déjà être importante, surtout face à son voisin !

Reporté : Blazers – Grizzlies : placés sous protocole COVID ces derniers jours, les Grizzlies ne peuvent pas profiter de leur très bonne dynamique du moment. Ja Morant et son escouade doivent stopper leur série de cinq victoires et savent déjà qu’ils ne joueront pas jusqu’à mercredi prochain dans le meilleur des cas. Après le report de la première confrontation avec les Blazers (mercredi dernier), la NBA a décidé de reporter les trois prochaines échéances des Oursons pour éviter toute prise de risque liée au COVID. Sage décision !

Game schedule update ⬇️ pic.twitter.com/Ql2v5rOYnw — Memphis Grizzlies (@memgrizz) January 21, 2021

4h00 : Suns – Nuggets : les Suns espèrent pouvoir enchaîner face à un gros poisson de l’Ouest après être sortis d’une période pas facile grâce à un succès face aux Rockets (109 à 103). Après deux défaites et trois matchs reportés, Devin Booker a repris le chemin des parquets avec envie et va pouvoir défier Nikola Jokic. Le duel s’annonce plus que sympa et nous offrira sans aucun doute de sacrées oppositions sur certains postes. Le mano a mano que vont se livrer Chris Paul et Jamal Murray vaudra sans aucun doute le coup d’œil par exemple !

4h00 : Clippers – Thunder : le Thunder ne joue peut-être pas les Clippers au meilleur des moments. Lancés dans une série de cinq victoires, les hommes de Tyronn Lue semblent déterminés à poursuivre leur bonne passe le plus longtemps possible et dans le but d’envoyer un message fort. Les Clipps veulent prouver qu’ils sont bien là aux concurrents de l’Ouest, et de toute la NBA par extension. Shaï Gilgeous-Alexander tentera tout de même de tendre un piège à son ancienne équipe lors des deux confrontations consécutives. Il devra néanmoins se passer de son expérimenté pivot et jeune papa, Al Horford. Dans un bon soir, cette équipe du Thunder peut être un véritable poil à gratter pour n’importe quelle équipe la jouant, tout comme une simple formalité dans un mauvais jour. Reste à voir comment elle se portera cette nuit.

4h00 : Kings – Knicks : les Knicks n’en finissent plus de nous surprendre. Puisqu’ils fonctionnent par série, leurs cinq défaites consécutives ont été suivies de trois victoires dont une très convaincante face aux Warriors la nuit dernière (119 à 104). Si Julius Randle galère un peu, R.J. Barrett s’occupe de prendre le relais, et vient d’ailleurs tout juste de réaliser son career high en points face aux Californiens (28 points). De quoi l’inspirer face à la piteuse défense des Kings ? Sacto espère de son côté pouvoir compter sur les trois éléments incertains de son secteur intérieur, dont Marvin Bagley III. On répète encore et encore qu’on en attend beaucoup plus de la part du compère de Draft de Luka Doncic et Trae Young, mais la saison des Kings dépend en grande partie de sa capacité à accompagner régulièrement un excellent De’Aaron Fox.

On a un peu l’impression de retrouver le programme d’il y a deux jours la nuit prochaine. Et pour cause, c’est partiellement le cas : les Celtics défient à nouveau les Sixers, le Heat et les Raptors croisent à nouveau le fer, tout comme les Cavaliers de Collin Sexton et les Nets. Ces quelques retrouvailles devraient nous offrir de biens belles confrontations. Allez, café !

Source article : Rotoworld et CBSSports