Sacramento Kings : California dreamin’ ! Apéro TrashTalk

Habitués aux moqueries et aux déceptions, les Sacramento Kings font partie de ces franchises qu’on aime chambrer, mais qui suscitent l’excitation dès que ça commence à gagner. Et vu leur forme actuelle, un Apéro était tout simplement obligatoire.

Quatre victoires de suite, sept succès en huit matchs, et un bilan global positif (12 victoires, 11 défaites) synonyme de septième place à l’Ouest. Pas de doute, l’équipe de Sacramento est en pleine forme actuellement et c’est toute la Kings Nation qui se remet à rêver comme en 2002. Car non seulement les Californiens enchaînent les wins, mais en plus ils battent du lourd en route : Celtics, Nuggets, Clippers, franchement ça rigole pas. Et du coup, plusieurs questions très légitimes arrivent sur la table aujourd’hui. De’Aaron Fox se dirige-t-il vers le All-Star Game, même s’il pense que c’est stupide ? Le rookie Tyrese Haliburton est-il trop fort ? Les Kings sont-ils enfin sortis de la misère ? Est-ce que ça peut vraiment jouer le Top 8 ? On a tenté de répondre à ces différentes interrogations qui plaisent beaucoup aux supporters de Sacramento, tellement maltraités ces dernières années.

Vous connaissez la formule. On s’installe confortablement, on prend de quoi grignoter, on écoute et on réagit si on a envie. Let’s go !