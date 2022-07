Toujours sans contrat, Carmelo Anthony fait pour le moment partie de la longue liste de free agents qui n’ont pas encore trouvé preneurs. Quelles équipes semblent les plus à même d’accueillir le décuple All-Star ?

Près d’un mois après le début de la Free Agency, Carmelo Anthony ne sait toujours pas quel uniforme il mettra à la rentrée… Un scénario plutôt rare pour un joueur de son calibre. L’année dernière, il avait signé aux Lakers 24h après l’ouverture du marché. Cette année ? Le silence radio. Comme on l’évoquait il y a trois semaines, aucune info ne fuite autour de l’avenir de Melo. Va-t-il rempiler aux Lakers ? Revenir aux Knicks ? Raccrocher les baskets ? Prend-il son temps pour choisir sa destination ou manque-t-il d’offres ? Bon courage pour connaître la réponse. Sean Deveney du média Heavy est donc allé demander à un General Manager de la Ligue, reste à savoir lequel puisqu’il est bien sûr resté anonyme, de lui donner son ressenti sur le dossier Carmelo Anthony. Pour ce dernier, une piste semble quand même tenir la corde, celle menant à un retour aux Lakers.

« Ils ont manifestement beaucoup de choses à régler. Mais au fur et à mesure que les choses se mettent en place, ils vont probablement revenir vers lui pour le faire venir. C’est juste qu’à ce stade, vous ne savez pas ce qui pourrait se passer avec Westbrook et si vous pourriez avoir besoin de prendre des joueurs. Vous voyez beaucoup cela autour de la ligue. Les équipes ont 10, 11, 12 joueurs signés et il n’y a pas de précipitation pour remplir les dernières places jusqu’à ce que vous voyez comment les autres choses se déroulent. »

Revenir aux Lakers et continuer à jouer avec son pote LeBron James, cela fait sens mais d’autres pistes restent d’actualité pour l’ailier. Impossible de ne pas mentionner le vieux serpent de mer New York pour boucler la boucle au Madison Square Garden. Big Apple, Melo pourrait aussi y revenir avec un maillot… noir. Steve Bulpett, autre insider de Heavy, a rappelé que Kevin Durant et Kyrie Irving avaient déjà tenté de recruter le numéro 7 en 2019 mais la direction des Nets n’avait pas suivi. Enfin le bon moment trois ans plus tard ? Vu les finances de Brooklyn, c’est en tout cas un rapport qualité / prix qui fait sens pour Sean Marks. En parlant de finances dans le rouge, un autre nom est revenu récemment dans les médias et il va faire parler : les Warriors. Ayant perdu plusieurs joueurs du banc (Gary Payton II, Otto Porter Jr, Nemanja Bjelica, Juan Toscano-Anderson) et notamment sur les ailes, Golden State cherche des renforts à moindre coût pour renforcer l’équipe. Pourquoi pas Carmelo Anthony ? Même si sa défense pose toujours problème, il a encore prouvé cette saison qu’il restait un attaquant hors pair et il a sauvé les Lakers à plusieurs reprises avec des coups de chaud ou des tirs décisifs. Au Chase Center, il pourrait venir renforcer la second unit et enfin aller chercher la bague qu’il convoite depuis si longtemps. Pour le GM interrogé par Heavy, c’est en tout cas une piste à garder en tête.

« Ce serait une belle histoire, s’il pouvait gagner une bague là-bas pour terminer sa carrière. Golden State a la place pour lui. Il peut prendre des tirs et ils peuvent cacher sa défense, qui est l’un des gros problèmes pour l’intégrer. Il prendrait le minimum. Ils ont beaucoup de jeunes sur ce roster, ils pourraient faire avec un autre vétéran et ces gars connaissent tous Carmelo de Team USA [il a joué avec Green et Thompson aux JO 2016, ndlr]. Je ne sais pas s’ils tenteront leur chance avec lui, mais cela a du sens. »

Quelle équipe pour Carmelo Anthony la saison prochaine ? Continuité avec les Lakers ? Retour aux Knicks ? Trahison chez le voisin Nets ? Splash Melo chez les Warriors ? Faites vos jeux !

Source texte : Heavy / Sean Deveney et Steve Bulpett