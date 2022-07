Free agent et annoncé dans le viseur des Knicks au début du mois de juin, Carmelo Anthony n’a encore signé nulle part. À une période de l’année où les rumeurs sont souvent nombreuses, c’est le calme plat du côté de l’ailier. Chelou pour un joueur comme Melo malgré le fait qu’il approche de la quarantaine. On fait le point sur un dossier aussi calme que mystérieux.

À la sortie d’une saison catastrophique collectivement avec les Lakers, Melo se retrouve donc sur le marché des joueurs libres. Avec sa grosse expérience, un profil intéressant et une dernière saison encore bonne offensivement (13,3 points, 4,1 rebonds, 1 assist à 44% au tir, dont 37% du parking), on pensait que le futur Hall of Famer arriverait à trouver un nouveau point de chute. Mais le temps passe, nous sommes déjà le 8 juillet et le joueur de 38 ans ne s’est engagé avec aucune équipe. Pourtant, il y a quelques semaines, ça parlait fort d’un intérêt des Knicks pour faire revenir Anthony. Une piste qui ne s’est pas (encore) concrétisée. Pire que ça, alors que les rumeurs se multiplient dans la Ligue, aucune ne concerne le troisième choix de la Draft 2003. Une situation de flou plutôt bizarre qui pose forcément question. Une volonté de Melo de prendre son temps pour faire son choix ? Un manque d’intérêt des franchises ? Difficile de le savoir, encore plus quand on voit le peu d’infos qui sont sorties et le fait que le joueur lui-même est assez discret. Malgré tout, en cherchant bien, on a trouvé plusieurs pistes possibles concernant l’avenir du joueur.

Waiting for Carmelo Anthony to sign with a team like… pic.twitter.com/FWzIFtnkyJ — Me7o World (@MeloCentral) July 6, 2022

La première option serait de voir Carmelo Anthony rester une saison de plus chez les Lakers. Évoquée par Zach Buckley de Bleacher Report, cette possibilité s’expliquerait par le fait que la franchise de Los Angeles chercherait avant tout à se renforcer en ajoutant à son équipe du shoot extérieur, des joueurs capables de scorer à longue distance. Après avoir recruté des mecs plutôt jeunes et athlétiques (dont un Troy Brown Jr. qui a pris le numéro 7 de Carmelo…), ils pourraient tenter de garder Melo, qui est une garantie au niveau de sa production offensive en sortie de banc. Néanmoins on n’y croit pas trop trop, Los Angeles voulant tourner la page de la saison 2021-22. Même si elle s’est refroidie ces dernières semaines, rien ne dit non plus que la piste d’un retour à New York est complètement éteinte. En plus de revenir dans sa ville, cette possibilité permettrait à Carmelo de venir apporter son expérience à une équipe qui voudra rebondir après la déception de cette année. Une belle façon de boucler la boucle chez lui dans un rôle qui correspondrait bien à ce qu’il peut encore apporter, sur et en dehors des parquets. À moins que l’ailier n’essaye de jouer la montre en attendant une proposition d’un contender, qui lui offrirait une dernière chance d’aller chercher une bague de champion. Dernière option pour le numéro 7, se retirer des parquets dès maintenant. Pas impossible dans l’absolu, mais on imagine mal Melo prendre sa retraite après une saison aussi cata que celle des Lakers et en ayant encore quelques paniers à marquer.

Prolonger aux Lakers ? Retourner chez lui à New York ? Prendre sa retraite ? Une chose est sûre, l’avenir de Melo en NBA est encore bien flou. L’ailier n’a visiblement pas encore fait son choix et ça ne se pousse pas non plus au portillon pour le recruter, mais on suivra tout de même avec attention l’évolution d’un dossier qui peine à bouger.

