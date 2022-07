Après une très belle journée d’ouverture et deux jolies rencontres, nous voici déjà au deuxième jour de cette Summer League de Las Vegas avec un planning très chargé. Sept matchs au programme de 22h à 4h du matin, avec de beaux matchups qui pourraient vous aider à rester éveillés toute la nuit.

Le programme de ce soir :

22h : Bulls – Mavericks

23h : Cavs – Spurs

0h : Pacers – Hornets

1h : Bucks – Nets

2h : Knicks – Warriors

3h : Wolves – Nuggets

4h : Lakers – Suns

On commence la soirée au Thomas & Mack Center avec un duel qui ne semble pas hyper hypant au premier abord mais qui pourrait bien nous surprendre, un combat entre les deux meneurs rookies de Chicago et de Dallas, avec Dalen Terry (18ème choix) contre Jaden Hardy (37ème choix). Le nouveau joueur des Mavs est connu pour ses qualités offensives et pourrait être un des steals de cette Draft, mais l’ancien d’Arizona et nouveau Bull est connu pour sa très bonne défense sur les postes extérieurs. Un duel qui sent donc la poudre dès le début de la journée dans le Nevada. Pour les autres gros duels individuels de la journée, il y aura un duel de scoreurs lors de la rencontre Milwaukee-Brooklyn avec MarJon Beauchamp (24ème pick) et le Frenchie Hugo Besson (58ème pick) contre le co-MVP de la Summer League 2021, Cam Thomas. Enfin, pour l’avant-dernier match de la nuit, un combat d’ailiers cette fois avec le rookie de Minnesota et ancien capitaine de Duke, Wendell Moore Jr. (19ème choix) contre le champion national avec Kansas et nouveau rookie des Nuggets, Christian Braun (21ème choix). Ce match verra aussi s’affronter des internationaux, avec l’Italien Matteo Spagnolo et le Français Ismaël Kamagate, défenseur de l’année en Betclic Elite.

Cette deuxième journée sera aussi l’occasion de voir pas mal de garçons de la cuvée de Draft 2022 en action, comme le 14ème choix des Cavs, Ochai Agbaji contre la nouvelle young core des Spurs avec Malaki Branham (20ème) et Blake Wesley (25ème). Touché par le COVID, Jeremy Sochan (9ème choix) ne sera lui pas de la partie. Bennedict Mathurin (6ème pick) effectuera son premier match sous les couleurs des Pacers ce soir comme Andrew Nembhard (31ème choix) face au nouveau pivot des Hornets, Mark Williams (15ème) et également Bryce McGowens (40ème) qui pourrait bien aussi être l’une des surprises de cette Draft 2022. Enfin, combat de petits picks avec Trevor Keels (42ème choix), seul rookie des Knicks, face à la cuvée des Warriors composée de Patrick Baldwin Jr. (28ème), Ryan Rollins (44ème) et Gui Santos (55ème). Le second épisode de cette Summer League, comme toute son entièreté, est aussi l’un des moments où l’on peut apercevoir quelques liens de parenté. Isaiah Mobley (49ème choix), frère d’Evan, va jouer avec les Cavs, à l’instar de LiAngelo Ball à Charlotte. À ne pas oublier bien sûr, Scotty Pippen Jr. et Shareef O’Neal, fils des deux légendes NBA, qui joueront le dernier match de la soirée avec les Lakers contre les Suns du Français Olivier Sarr et du Belge Vrenz Bleijenbergh.

Sept matchs pour rester éveillé jusqu’au petit matin pour les plus valeureux fans de NBA. En attendant le début de la prochaine saison, cette Summer League vaut quand même bien le détour et les joueurs présents restent tout de même très talentueux. Pour ceux qui n’ont pas envie d’attendre octobre pour revoir du basket américain, rendez-vous donc ce soir dès 22h.