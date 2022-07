La Draft NBA, c’était il y a un peu plus de deux semaines. Aujourd’hui tous les yeux sont tournés vers la Summer League de Las Vegas, où les rookies de la classe 2022 effectuent leurs premiers pas. Mais on continue d’apprendre des choses sur la cérémonie du 23 juin dernier au Barclays Center. Possédant respectivement le premier et le troisième choix, le Magic et les Rockets étaient notamment au téléphone lors des ultimes minutes avant l’arrivée d’Adam Silver sur l’estrade…

La nuit dernière à Vegas, Paolo Banchero et Jabari Smith Jr. ont proposé un face-à-face très attendu entre le first pick et le troisième de la Draft NBA 2022. Un face-à-face remporté par le rookie du Magic, Paolo prenant le dessus sur Jabari. Mais dites-vous qu’il existe un univers parallèle dans lequel Banchero porte le maillot des Rockets et Smith Jr. celui du Magic. C’est d’ailleurs ce qui était pressenti au Barclays Center il y a une quinzaine de jours. Car lors des heures et jours précédant la grande soirée de la Draft, la tendance était claire : Orlando va prendre Smith Jr. à travers son first pick, Oklahoma City sélectionnera Chet Holmgren en second, puis Houston draftera Banchero avec le troisième. Bref, pas beaucoup de suspense, Adrian Wojnarowski d’ESPN annonçant même l’ordre du Top 3 en plein milieu de l’après-midi le 23 juin dernier. Merci pour le spoil Woj !

Et puis tout a changé.

D’abord on a eu les bookmakers qui annonçaient Paolo Banchero en numéro 1, ce qui a forcément mis la puce à l’oreille aux dirigeants des Rockets. Ensuite, alors qu’on s’approchait de plus en plus de la première sélection, les rumeurs laissaient entendre que Smith Jr. était de moins en moins intouchable avec le first pick, et que Banchero pouvait finalement le dépasser au buzzer. Dans la War Room des Rockets, on se préparait à vivre une soirée relativement tranquillement avec la sélection de Paolo en numéro 3 derrière le prospect d’Auburn et Chet Holmgren, jusqu’à ces changements inattendus.

« On ne savait pas ce que le Magic allait faire dix minutes avant le début de la Draft. » – Le manager général des Rockets Rafael Stone

Alors Stone, le GM, a pris son téléphone pour appeler le Magic en speed dans le but de monter un transfert de dernière minute. C’est Tim MacMahon et Brian Windhorst d’ESPN qui nous partagent cette anecdote croustillante. L’objectif des Rockets ? Essayer de trouver un moyen de passer du pick 3 au pick 1 afin d’écarter toute incertitude concernant leur choix de draft. Leur crainte, c’était de se retrouver contre toute attente avec Chet Holmgren, alors qu’ils s’étaient préparés à prendre Banchero ou Smith Jr.. Non pas que Houston considérait Chet comme un bust en puissance, mais les Fusées ne possédaient pas le dossier médical de la licorne, qui avait uniquement été partagé par l’agent du joueur au Magic et au Thunder. Les Rockets possédaient celui de Banchero et avaient réussi à obtenir celui de Smith Jr. quelques heures avant la cérémonie, mais n’étaient donc pas très sereins concernant Holmgren. Comme l’indiquent nos insiders d’ESPN, si Houston avait eu la certitude que Jabari tombe en numéro 3 après la sélection d’Holmgren par Oklahoma City, la franchise texane n’aurait pas tenté de monter un trade avec Orlando. Sauf que le doute s’est soudainement emparé de cette soirée et a rebattu certaines cartes. On ne sait pas aujourd’hui ce que les Rockets ont véritablement mis sur la table pour décrocher le premier choix, mais on sait que les discussions n’ont pas duré très longtemps. Et assez rapidement, Orlando a dit non.

Au final, tout s’est bien terminé pour Houston. Le Magic, qui a longtemps hésité pour son premier choix, a donc décidé de prendre Paolo Banchero. Le Thunder a misé sur Chet Holmgren avec son pick numéro 2, laissant les Rockets le soin de sélectionner Jabari Smith Jr. en troisième position. Comme ça tout le monde est content.

Source texte : ESPN