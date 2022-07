C’est officiel depuis une semaine maintenant, P.J. Tucker a quitté Miami pour rejoindre Philadelphie. Un joli move pour les Sixers, mais qui n’a pas fait que des heureux. Encore rancunier par rapport à sa fin d’aventure en Pennsylvanie, Jimmy Butler a bien fait comprendre sa façon de penser à son ex-coéquipier à travers un commentaire posté sur Instagram.

Même trois ans plus tard, on dirait bien que Jimmy Butler n’a toujours pas digéré. Transféré aux Sixers après avoir forcé son départ des Wolves à l’automne 2018, le swingman avait rejoint une équipe bien placée dans la quête du titre, emmenée par Ben Simmons et Joel Embiid. L’équipe avait de quoi rêver en grand mais un certain Kawhi Leonard va passer par là et mettre fin au rêve des Sixers grâce à un shoot entré dans la légende. En fin de contrat à l’été 2019, Jimmy Butler avait visiblement l’envie de poursuivre dans la Cité de l’amour fraternel mais encore fallait-il mettre les sous sur la table. Les Sixers semblaient réticents à l’idée d’offrir le max à Jimmy, pas Miami. Et hop, quelques mois seulement après avoir débarqué à Philly, Butler prenait la direction de South Beach, non sans une certaine amertume envers son ancienne franchise. Alors, quand il a appris le départ de son gars P.J. Tucker pour rejoindre les Sixers, la nouvelle a eu du mal à passer pour Jimmy Buckets. Profitant d’un message d’adieu publié par Monsieur Pièce Jointe sur son compte Instagram, Butler s’est lâché en clashant l’ailier-fort mais aussi… Joel Embiid.

« Quelle année… De vrais underdogs qui ont vraiment réussi à s’en sortir envers et contre tout. Miami, vous serez toujours ma maison et la Heat Nation, je ne peux pas vous remercier assez pour tout l’amour que vous avez montré durant l’année. Bien que notre voyage ensemble soit arrivé à sa fin, l’amour restera toujours le même. » – PJ Tucker, sur son compte Instagram

Pour la réponse de Butler, on se passera de vous proposer une traduction, vous devriez avoir compris l’idée. Quelques mots doux qui expriment sûrement la déception de Jimmy de voir P.J. partir, alors que le Heat voulait le conserver. Joel Embiid a aussi pris un taquet en route alors que les deux hommes n’ont pourtant jamais semblé en mauvais termes. Il y a peut-être une histoire derrière tout ça. En tout cas, ça n’est pas vraiment surprenant de la part de Jimmy, qui maitrise l’art du trashtalking et se tient toujours prêt à remettre en place ses adversaires. Voilà de quoi mettre un peu plus d’huile sur le feu entre le Heat et les Sixers, qui pourraient se retrouver une nouvelle fois en Playoffs l’année prochaine. Sur les dernières confrontations, l’avantage va plutôt au Heat de Butler, qui sort d’un nouveau bon parcours en postseason, dont une demi-finale de Conférence remportée contre ces Sixers (4-2). Avec un P.J. Tucker passé dans l’autre camp, on verra dans les prochains mois si cela suffira à faire basculer le rapport de force entre Miami et Philadelphie.

Le départ de P.J. Tucker du Heat vers les Sixers est une perte importante pour Miami et Jimmy Butler. Réputé pour sa capacité à dégainer quand quelque chose ne lui convient pas, JB n’a pas manqué cette occasion pour s’en prendre à son ex-coéquipier et à Joel Embiid sur Instagram. Un teaser déjà intéressant pour les retrouvailles entre Butler et les Sixers, qui s’annoncent particulièrement chaudes la saison prochaine.