Huit rencontres au programme ce soir, dont un alléchant Celtics – Pelicans à 1h30. Allez, on a passé la moitié de la semaine et on repart pour une bonne grosse nuit de NBA.

# LE PROGRAMME

1h : Pistons – Timberwolves

Wizards – Bulls

Celtics – Pelicans

Hawks – Bucks

Knicks – Pacers

Grizzlies – Spurs

Nuggets – Suns

Nuggets – Suns 4h : Kings – Rockets

Le match à suivre en prio est la rencontre entre les Celtics et les Pelicans. La meilleure équipe de l’Est (et de toute la ligue) qui reçoit New Orleans, troisième de la Conférence Ouest. Des Pels certes diminués, mais qui peuvent compter sur l’homme en forme du moment : C.J. McCollum. Face à eux, deux phénomènes qui peuvent prendre feu à tout moment, les Jay Brothers Jayson Tatum et Jaylen Brown, mais surtout un collectif très bien rôdé, le tout dans une salle acquise à leur cause. Seul point noir : l’injury report. Côté Celtics, Robert Williams et Marcus Smart sont listés “questionable” à cause de bobos aux genoux. Pour les Pels, Zion Williamson, Brandon Ingram sont d’ores et déjà “out” et Herbert Jones, listé “doubtful“, devrait également manquer la rencontre.

Dis comme ça, on a l’impression que le match paraît jouer d’avance mais il n’en est rien. Si les C’s restent sur trois wins de suite, ils ont aussi connu des trous d’air récemment à l’image de la claque reçue dans l’Oklahoma. Les Pelicans, eux, sortent d’une grosse victoire (+20) face aux Wizards et ont fait le plein de confiance.

C.J. McCollum face à Jayson Tatum, le rendez-vous est pris. 1h30, au TD Garden. Let’s go.

# À SURVEILLER ÉGALEMENT

Must-win pour des Wolves en pleine bourre, qui reçoivent les Pistons. Les Loups toujours sans KAT et peut-être Anthony Edwards, veulent se rapprocher du top 6. On gardera aussi un œil sur le duel franco-français entre Rudy Gobert et Killian Hayes.

Les Bulls doivent rebondir face aux Wizards. Beaucoup d’absents des deux côtés, ce sera l’occasion de voir briller Ayo Dosunmu et Monte Morris (spoil : non).

Peut-être le retour de R.J. Barrett côté New York ? Listé “ questionable “, le Canadien serait très proche d’un retour selon Tom Thibodeau. Knicks et Pacers s’affrontent au MSG, seulement une victoire les sépare. Jalen Brunson et JVLIVS Randle face à Tyrese Haliburton et Ben Mathurin, ça promet.

Match piège pour Giannis et les Bucks qui se déplacent à Atlanta, même si Trae Young ne jouera pas côté Hawks.

Acte 2 entre les Spurs et les Grizzlies. Memphis l’avait emporté il y a deux jours, rebelote ce soir ?

L’équipe C des Suns reste sur une improbable mais belle victoire face aux Warriors. Toujours sans Chris Paul, Deandre Ayton, Cam Johnson et Devin Booker, Phoenix affronte Nikola Jokic. Vous aussi vous la sentez la masterclass du Serbe ?

Les Rockets reçoivent des Kings bien installés dans le top 5 à l’Ouest (cette phrase est folle mais bien réelle). Tout le monde est au complet mais ça n’empêchera pas Jalen Green de faire un 4/15 au tir et 6 pertes de balle. Bon, on charrie, mais attention en cas de défaite, ça va continuer à chauffer sous le siège de Stephen Silas.

La planète NBA ne cesse jamais de tourner et nous offre toujours son lot de surprises. Ça vaut le coup de rester réveillé cette nuit, non ?