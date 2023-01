De retour sur les parquets après presque un mois d’absence, Stephen Curry a retrouvé ses Warriors mais aussi le goût de la défaite. L’équipe D des Suns est venue plomber l’ambiance au Chase Center. (125-113)

Ambiance de fête chez les Warriors avec le retour en tenue d’un certain Stephen Curry. Plombé par une blessure à l’épaule, le meneur All-Star avait dû rester sur la touche pendant près de quatre semaines mais le voilà de retour, prêt à faire cramer de la ficelle. Cerise sur le gâteau, Steve Kerr pouvait même aligner son cinq type pour la première fois depuis le 3 décembre.

En face ? Une équipe de Phoenix totalement remaniée avec une pléthore de forfaits. Ni Chris Paul, ni Devin Booker, ni Deandre Ayton, ni Landry Shamet ni même Cameron Payne (sans oublier Cam Johnson toujours blessé). Bref, une version D ou E de la team de l’Arizona et une victime parfaite pour aider le Chef à retrouver ses habitudes.

Pas de bol, il semble bien que le temps passé sur la touche ait rouillé un tantinet les rouages du meilleur shooteur de l’histoire. Hors rythme, Baby Face a passé une grosse partie du match à empiler les shoots ratés (24 points, 8/22 au tir et 5/15 de loin), symbole de cette équipe de Golden State qui est totalement passée à côté de son match. À domicile et face à une équipe largement prenable, les Dubs ont compté jusqu’à 27 points de retard ! Un vautrage dans les règles de l’art.

Pourtant, Steph aurait pu là encore être le sauveur des siens. Grâce à son coup de chaud dans le money time (16 points dans le dernier acte), associé à celui de Jordan Poole, Golden State est revenu à six petites longueurs mais les Suns ont tenu bon pour mettre fin à une série de six défaites de rang.

Soirée donc très mitigée pour le Chef. Sa fin de match sauve les meubles mais on sent qu’il va lui falloir quelques rencontres pour retrouver son rythme et relancer la machine. Une grosse défaite à la maison face à une équipe bis, quelque chose nous dit qu’il avait imaginé mieux comme retour.