Jordan Clarkson a calmé les Cavs : 32 points et un money time de barjot

Donovan Mitchell a longtemps cru qu’il allait pouvoir l’emporter pour sa première à Utah dans le vestiaire des visiteurs mais un Jordan Clarkson de gala lui a répondu avec la manière (32 points).

Le scénario semblait trop beau, trop facile à prédire. Comme s’il était évident que le héros du jour s’appellerait Donovan Mitchell. Il faut dire qu’avec 46 points et des grosses actions en fin de match, l’arrière de Cleveland avait tout du premier rôle dans cette nouvelle pièce offerte par la NBA. Pourtant, Spida devra se contenter de la seconde place sur l’affiche. Son ancien coéquipier, Jordan Clarkson, lui a en effet piqué la vedette en fin de match. Alors que les Cavs se dirigeaient vers la victoire, “JC” a pris le jeu à son compte et activé le mode injouable.

“Give him the ball and get out of the way“. Voilà le genre de consigne que Will Hardy aurait pu donner à ses joueurs tant l’arrière semblait possédé dans les dernières minutes. 3 minutes à jouer, 107-102 pour Cleveland. S’en suit un 11-0 pour le Jazz dont neuf unités pour le seul Clarkson. Gros trois points avec la faute sur la bouille de Caris LeVert, drive magnifique malgré le retour de Evan Mobley, sang-froid sur la ligne. Le sort de ce match vient de se décider et c’est Clarkson qui a fait pencher la balance vers les hommes au maillot violet. Il conclut son match avec 32 points, dont 15 dans le dernier acte, 6 rebonds et 4 passes. Juste insensée comme performance.

Sans doute que le retour de son vieux copain lui aura donné le fuel supplémentaire pour aller la placer celle-ci. Spida était d’ailleurs le premier à aller féliciter son ancien acolyte. Entre pyromanes du scoring, on se comprend très bien.

Donovan Mitchell se voyait déjà l’emporter à Utah mais Jordan Clarkson a gâché les plans de son ancien leader grâce à une fin de match chaude. L’arrière aux tresses a encore frappé un grand coup à Salt Lake City.