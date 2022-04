Remarquable avec les Cavs en première partie de saison, Ricky Rubio avait vu sa belle histoire s’achever avec une blessure aux ligaments croisés fin décembre. Tradé en février contre Caris LeVert, le meneur espagnol va tester le marché cet été et, selon les dernières rumeurs, il pourrait atterrir à… Cleveland.

Si vous avez aimé le beau début de saison des Cavs, vous ne pouvez pas avoir manqué Ricky Rubio. L’Espagnol sortait du banc pour engranger des points et distribuer du caviar grâce à sa capacité de création et sa sérénité. Le vétéran savait calmer les troupes et amener une cohérence dans le jeu de Cleveland. Sur le plan statistique, il tournait à 13,1 points (meilleure moyenne de sa carrière à égalité avec sa saison 2017-18), 4,1 rebonds et 6,6 assists par soir. Bref, un apport qui lui valait une place de candidat pour le titre de meilleur 6ème homme de la saison… avant le drame : sa rupture des ligaments croisés dans la salle des Pelicans le 29 décembre. Fin de saison donc et départ chez les voisins de l’Est à Indiana contre Caris LeVert, renfort pour la course aux Playoffs oblige. Une triste fin pour une collaboration qui avait bien fonctionné mais, selon Chris Fedor de Cleveland.com, les Cavaliers et Ricky Rubio s’étaient peut-être quittés pour mieux se retrouver. Le journaliste annonce en effet que le meneur serait dans les plans de Cleveland pour la saison prochaine !

«Le spot de meneur remplaçant est réservé à un vétéran gestionnaire comme Ricky Rubio, Delon Wright ou Tyus Jones, entre autres. La relation de Rubio avec l’organisation augmente considérablement les chances de son retour, une source proche du dossier affirme que c’est ‘très probable’»

Un retour de Rubio dans une équipe de Cleveland où il avait de très bonnes sensations semble être cohérent, et même bénéfique pour la franchise. D’ici le début de la saison 2022-23 en octobre, environ dix mois se seront écoulés depuis la rupture des ligaments croisés. Normalement, ça devrait lui laisser le temps d’être guéri. Oui mais totalement guéri ne signifie pas retrouver son niveau. L’Espagnol n’a plus 20 ans (il en a 31) et le temps de reconquérir son meilleur basket – s’il le reconquiert – sera difficile à estimer. Miser sur le petit Ricky en back-up de Darius Garland est donc un pari mais on disait pareil au moment d’attaquer la saison 2021-22 et on a vu le résultat. Bref, il peut se passer encore beaucoup de choses d’ici le 1er juillet mais Free Agency pourrait bien rimer avec retrouvailles pour la bande de J.B. Bickerstaff.

Les Cavs se chercheraient un nouveau back-up pour Darius Garland (désolé Rajon Rondo) et Ricky Rubio pourrait effectuer son grand retour dans l’Ohio. D’autres noms restent en lice mais revoir le barbu avec un uniforme de Cleveland serait une sacrée belle histoire.

Source texte : Cleveland.com / Chris Fedor