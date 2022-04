Après plusieurs années de galère totale entre drogue, affaires de justice et plusieurs tentatives de sortir de cet enfer, Delonte West semble avoir fait une nouvelle fois le choix de se relancer dans la vie en s’inscrivant à une sélection pour la BIG3 League, la célèbre compétition de 3×3 dirigée par le rappeur Ice Cube. Comme un symbole, il a écrasé la session et s’est qualifié pour la Draft de la prochaine saison.

On espère que cette fois sera la bonne pour Delonte West. L’histoire tragique de cet homme a fait plusieurs fois les gros titres dans les médias basket et le buzz sur les réseaux sociaux, et pas pour des raisons très joyeuses. Drafté en 24ème position en 2004, Delonte a réalisé plusieurs belles saisons en NBA, notamment chez les Celtics, les Cavaliers puis à Dallas à partir de 2011. Mais le garçon ne va pas bien depuis plusieurs années lors de son arrivée dans le Texas. Diagnostiqué bipolaire en 2008, la maladie psychologique prendra petit à petit le dessus sur la volonté de Redz de rester clean. Arrêté plusieurs fois en possession d’armes, il entasse progressivement les casseroles au point de ne plus être désirable en NBA du fait de son niveau en chute libre et de ses affaires extra-sportives. En 2020, il touche le fond : aperçu sur des vidéos à Dallas en train de faire la manche, l’ensemble de la ligue s’émeut de la situation désastreuse de son ancien pensionnaire. Mark Cuban, propriétaire des Mavericks, se déplacera personnellement pour aller le récupérer. À la clé, un programme d’aide pour que DW se remette sur les rails… mais la rechute n’est jamais très loin et l’ancien meneur a craqué à plusieurs reprises. Encore arrêté il y a quelques mois dans un état déplorable, on commençait à se dire que la voie de la rédemption semblait condamnée. Pourtant, le joueur semble enfin revenir dans le droit chemin et on avait pu voir récemment des vidéos et des photos de lui faisant des workouts, ballon orange en main. Un retour à son sport préféré confirmé puisqu’il s’est rapproché de la BIG3 League, compétition de 3×3 très médiatisée qui rassemble d’anciens joueurs NBA autour de matchs aux règles destinées à créer le spectacle.

SPLASH ALERT 💦💦💦 DC Tryout ticket winner Delonte West has officially joined the 2022 BIG3 Draft Pool! #BIG3Season5 pic.twitter.com/NBgoxDP6u8 — BIG3 (@thebig3) April 27, 2022

Pour accéder officiellement à la BIG3, il faut passer par des sélections mises en place afin de ne garder que les meilleurs éléments. Lors de la dernière session de qualification pour la Draft de la compétition, Delonte s’est ainsi illustré… en roulant sur l’intégralité des concurrents présents, la preuve éclatante qu’après cette décennie infernale et au-delà de toutes les embrouilles qu’il a traversées, Redz reste un joueur de basket ayant joué en NBA et ayant par conséquent un niveau tout à fait correct. Reste à présent à convaincre une des équipes en lice de miser sur lui mais on pourrait donc revoir ce bonhomme fouler un terrain dans le cadre d’une compétition de basketball à partir du 18 juin prochain, et ça fait vraiment plaisir d’écrire ces lignes. Il évoluera aux côtés et contre des joueurs connus de NBA, comme Joe Johnson ou Leandro Barbosa, ancien meilleur sixième homme de l’année et champion avec les Warriors en 2015. Bref, beaucoup d’enthousiasme se dégage de cette information et on a réellement hâte de regarder à nouveau Monsieur West pratiquer le panier ballon sur nos écrans.

C’est la jolie histoire du jour, un ancien joueur ayant sombré qui tente de sortir de la panade dans laquelle il s’est trop longtemps fourré. On attendra désormais de voir comment la compétition se passe pour Delonte West, tout en croisant les doigts pour que ses anciens démons ne montrent pas à nouveau le bout de leur nez.