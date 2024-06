C’est officiel, l’été a commencé ! Alors pour fêter ça et se mettre dans l’ambiance, nous sommes fiers de vous présenter le Summer Drop 2024 du Shop TrashTalk ! Toute l’équipe TrashTalk a grind en coulisses pour pouvoir vous présenter aujourd’hui les nouveaux modèles disponibles sur ta boutique en ligne préférée. Lancez le défilé, c’est la Fashion Week !

Maintenant que les examens se terminent doucement ou que les congés sont posés, on s’est dit qu’il fallait de la nouveauté pour vous accompagner sur la plage tout l’été. C’est ainsi que, suite à des semaines de réflexion et de travail en équipe, le nouveau drop a pu être développé pour finalement voir le jour ce lundi : 2 nouveaux produits et de nouvelles collections de t-shirts sont désormais disponibles ! Pour ceux qui n’auraient pas suivi, les Jeux Olympiques démarrent dans un mois.

_____

Voici les petits nouveaux, soyez gentils avec eux car ils sont timides :

BASKETBALL & COFFEE : C’est LE MUST-HAVE de l’été 2024 : Basketball and coffee ! Y a-t-il deux meilleurs choses sur terre que du café et un ballon orange ? La réponse est non.

SHORT DE BAIN I <3 BASKETBALL : Banger absolu, le short de bain TrashTalk avec un petit coeur orange façon ballon de basket intégré ! Avec ça, l’été 2024 va être un succès assuré.

BOB I <3 BASKETBALL : Pour avoir un style raffiné et envoyer des grands carreaux à la pétanque cet été, mais toujours avec autant d’amour pour le basketball.

CONTRE BATUM : L’action défensive la plus spectaculaire de l’histoire de l’Équipe de France ? Cela mérite bien une broderie. Hommage au grand Nicolas Batum !

ALIEN FRANCE : Laissez les Américains et leur Zone 51, L’Alien, le vrai, il vient de France et du Chesnay pour être précis. Tout le monde derrière Wemby !

_____

Bien évidemment, ces nouvelles collections et ces nouveaux produits viennent s’ajouter à l’offre déjà présente sur le Shop TrashTalk ! Vous pouvez donc retrouver, pour ceux qui n’ont pas encore été checker, la collection L’Apéro, les tasses de café TrashTalk, mais aussi la ligne The Ball Never Lies, ou encore les Franchises all-time, l’indémodable trio Le Bron, la Brute & le Truand, et tant d’autres surprises… vous pensiez qu’on avait oublié de lire ? Les livres sont également mis en avant dans une catégorie qui contient déjà un paquet de bouquins de référence sur le basket.

Note importante que l’on souhaite rappeler à chaque drop, dans la continuité des projets réalisés par le passé, toute l’équipe de TrashTalk a tenu à respecter les valeurs de Mère Nature au sein du Shop : les t-shirts, sweatshirts et hoodies unisexes sont donc faits en coton bio et polyester recyclé, assurant ainsi des produits éco-responsables et respectant le label Fair Wear Foundation qui veille aux conditions de travail validées par l’Organisation Internationale du Travail dans l’industrie textile. S’habiller c’est bien, mais s’habiller en faisant attention à la planète c’est encore mieux.

Foire aux questions :

Peut-on choisir différents modèles et couleurs ?

Oui, de nombreuses options sont possibles. L’ensemble des produits textiles du Shop TrashTalk sont unisexes et la grande majorité d’entre eux sont déclinés en t-shirts, sweatshirts et hoodies. Une fois sur la page d’un article, vous pourrez choisir la couleur et la taille.

Quelles sont les tailles disponibles ?

Vous pouvez prendre de XS à XXL !

On peut en prendre plusieurs ?

C’est même fortement conseillé. En plus, ça permet de rentabiliser les frais de port.

Y aura-t-il d’autres designs à venir ?

Si vous êtes sages, certainement : nous avons plusieurs idées en tête et nous les présenterons par la suite.

Techniquement, ça marche comment ?

On ne saurait trop vous conseiller de commencer par apprivoiser la bête en rebondissant de lien en lien au gré de vos envies. Si vous avez des questions plus techniques, la réponse que vous cherchez se trouvera forcément dans la FAQ du Shop TrashTalk.

_____

Du neuf, du neuf et encore du neuf en écoutant la meilleure communauté del mundo, on vous laisse checker le tout nouveau drop de la maison que vous pouvez donc retrouver dans le Shop TrashTalk dès à présent. En attendant d’y mettre du sel de Guérande et des tracteurs à petit prix : bon shopping !