Luka Doncic a rejoint l’équipe nationale de la Slovénie pour le TQO

Une semaine pile poil après la fin des Finales NBA 2024, Luka Doncic passe officiellement à autre chose : il vient de retrouver l’équipe nationale slovène à moins de dix jours du début du Tournoi de Qualification Olympique.

Les signaux envoyés du côté de Dallas récemment laissaient entendre que Luka Doncic comptait bien rejoindre la Slovénie pour les échéances à venir, peu importe s’il a terminé la saison NBA sur les rotules.

Cela vient de se confirmer.

Dallas' Luka Dončić has joined the Slovenian national team in advance of the Olympic qualifying tournament it will contest in Greece from July 2-7 and is expected to begin practicing this week.

— Marc Stein (@TheSteinLine) June 24, 2024

Comme l’indique Marc Stein, en se basant sur une vidéo de la fédération slovène, Luka Doncic est bien rentré en Slovénie pour rejoindre l’équipe nationale. Cette dernière a joué son premier match de préparation hier face à la Lituanie, qu’elle affrontera une nouvelle fois demain à Ljubljana. Les Slovènes joueront ensuite un dernier match de préparation face au Brésil le 28 juin (également à domicile). On doute que Luka participe à ces rencontres, mais au moins il sera avec le groupe avant les grandes échéances du TQO.

Pour rappel, la Slovénie débutera son TQO le 2 juillet prochain en Grèce. Au menu : deux matchs contre la Croatie et la Nouvelle-Zélande, avant une potentielle finale contre les Grecs de Giannis Antetokounmpo.

