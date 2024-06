Longtemps dans la course pour devenir le nouveau coach des Cavaliers, James Borrego n’a pas été retenu par le front-office de Cleveland. Alors que les Pistons cherchent toujours un candidat, le technicien pourrait rejoindre son ancien collègue Trajan Langdon, nouveau président de Detroit.

Après de longues semaines de délibération, les Cleveland Cavaliers ont donné les clés du camion à Kenny Atkinson selon les informations de l’insider d’ESPN Adrian Wojnarowski. James Borrego, finaliste pour le job jusque dans les dernières heures, occupe toujours un poste d’assistant chez les New Orleans Pelicans.

Mais selon le Woj, Borrego pourrait apparaître comme le candidat idéal à Detroit, qui a récemment viré Monty Williams malgré un gigantesque contrat. Trajan Langdon, nommé président des opérations basket de la franchise il y a tout juste un mois, avait déjà fait le ménage en se séparant du General Manager Troy Weaver. C’est à New Orleans que Langdon, alors GM, avait fait la connaissance de Borrego.

“Le coach adjoint de New Orleans, James Borrego, était très impliqué dans la recherche des Cavs et des sources disent désormais qu’il va devenir un des candidats principaux pour les Detroit Pistons. Borrego a travaillé avec le nouveau président des Pistons, Trajan Langdon, à la Nouvelle-Orléans.”

Réputé pour ses qualités de coordinateur offensif, James Borrego pourrait se voir confier la lourde tâche de… gagner des matchs dans le Michigan. Avec un projet qui patine depuis plusieurs années, les Pistons ont de nouveau obtenu le pire bilan de NBA en 2023-24.

Il reste que Trajan Langdon semble déterminé à faire tout ce qu’il peut pour faire bouger les choses à Detroit. Si le timing semble serré avant la Draft NBA de mercredi, le numéro de James Borrego risque de bientôt sonner.

