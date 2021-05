Les Bucks doublent la mise face aux Nets : 2-0, un peu comme le score du match entre… non rien enfin bref

Deux jours après le chef d’œuvre dominical proposé par les deux équipes remporté au final par Milwaukee, Nets et Bucks avaient rendez-vous une deuxième fois cette nuit, toujours dans le Wisconsin, pour un nouveau teaser des prochains Playoffs à l’Est. Comme dimanche Giannis Antetokounmpo et ses sauces (Grec, sauce, bref) sont sortis vainqueurs de ce duel, et si un match de saison régulière ne doit en rien aboutir à quelque conclusion que ce soit, la victoire de Milwaukee a au moins le mérite de rapprocher toujours un peu plus les Bucks au classement et quoiqu’il arrive, les derniers matchs ne compteront donc pas pour du beurre. You-pi !

Giannis Antetokounmpo, Khris Middleton et Jrue Holiday d’un côté, Kevin Durant, Kyrie Irving et DeAndre Jordan de l’autre. Parmi ces six joueurs cinq sont des esthètes, un est un volleyeur, mais le plateau en place promettait en tout cas une nouvelle soirée faste et furieuse. Ce ne sera pas le cas du début de match, rendu lent par des défenses en place, surtout celle des Bucks d’ailleurs. Durant les sept premières minutes seuls KD et Kyrie trouvent le chemin des filets pour Brooklyn, en face Giannis déploie ses ailes, Brook Lopez fait la chanson à Dede Jordan et les Daims prennent quelques centimètres d’avance. Un match serré, des défenses en place et des leaders qui se jaugent, ça pue les Playoffs et ça sent la soirée agréable. Et agréable la soirée sera, chacun répondant présent et rappelant au passage qu’une finale de conférence entre ces deux franchises pourrait bien être assez folle. A la mi-temps les deux All-Stars des Nets sont au rendez-vous mais le collectif des Bucks, et ce n’est finalement qu’en toute fin de troisième quart que les hommes de Steve Nash reprennent le lead après un passage so Kevin de Durant et quelques douceurs signées Uncle Drew. Les trois futurs Hall Of Famers de la bande gratouillent déjà la trentaine et on s’attend alors à un dernier quart sucré, au moins aussi sucré que la coupe de glace à la chantilly qu’on vient de s’envoyer.

Malheureusement pour le peuple brouquelinois, un gros passage à vide collectif verra les Bucks s’envoler dans le pre money time, prenant quelques suffisants points d’avance pour ne pas avoir besoin de trop transpirer. Kevin Durant est trop court, Bruce Brown prend des rebonds offensifs mais Kevin Durant… est toujours trop court, en face Donte DiVincenzo gratte les ballons qu’il faut et Giannis punit les gosses en rentrant ses lancers, et on se dirige finalement assez tranquillement vers une nouvelle victoire du Freak, 124-118, victoire qui rapproche le squad de Mike Budenholzer à 1,5 match seulement de sa victime du soir, preuve s’il en est de la belle montée en régime des Daims et ce au meilleur des moments. Le show Kyrie (38/3/5/3/2) n’aura pas suffi, en face Giannis valide ce que l’on appellera une soirée tranquille (36/12/4 mais 30 tirs tentés), et tout le monde se quitte bons amis avant de se retrouver, peut-être, dans quelques semaines avec un autre genre de pression collée aux miches.