Les Nets tapent les Bucks avec un Timothé Luwawu-Cabarrot en feu : c’est la magie de Disney, on n’a pas d’autre explication

On n’attendait pas grand-chose de ce match. Avec l’une des meilleures équipes de la NBA d’un côté et une formation de N3 de l’autre, l’affiche Bucks – Nets ressemblait à un vrai choc des extrêmes. Mais alors qu’on prévoyait un bon blowout des familles, un Frenchie a sorti le match de sa vie et c’est toute une équipe qui a fait mentir les pronos.

On parlait d’un PSG – FC Noirmoutier dans la preview pour vous présenter au mieux ce Bucks – Nets, et bah sachez que la bande à Neymar et Mbappé a été frappée de plein fouet par la magie de la Coupe de France. Ou plutôt la magie de Disney dans notre cas. Parce que oui, Giannis Antetokounmpo et ses copains ont été obligés de s’incliner face à l’équipe D de Brooklyn, dans laquelle Tyler Johnson est titulaire avec Lance Thomas, Timothé Luwawu-Cabarrot, Garrett Temple et Rodions Kurucs. Non, ce n’est pas une blague, le score final indique bien 119-116 en faveur des hommes de Jacque Vaughn, qui ont joué leurs chances à fond du début à la fin, sans le moindre complexe. Demandez donc au rookie Donta Hall, qui a réussi à bien vénèr le Greek Freak suite à une bataille au rebond au début du deuxième quart-temps. Sinon, y’a qu’à mater le tomar bien sale de Justin Anderson sur la tronche du MVP 2019, mais où est passé le respect ? Clairement, les Nets sont arrivés avec de fermes intentions, et ils ont été récompensés en décrochant un succès qui ressemble à une victoire de Playoffs pour eux. Alors oui, les Bucks n’ont pas tout fait pour remporter ce match. Brook Lopez et Wesley Matthews n’ont pas joué, Giannis et Khris Middleton ne sont restés que 16 minutes sur le parquet, dont aucune en deuxième mi-temps (pas content coach Mike Budenholzer visiblement), et le joueur qui a pris le plus de shoots dans cette rencontre côté Bucks se nomme… D.J. Wilson. Ça veut dire ce que ça veut dire. Mais ça n’enlève rien à la victoire de Brooklyn, qui a dominé les Daims en première période même quand les starters étaient sur le terrain. Tirs du parking en rafale (21/57 au final à 3-points), défense de zone pour faire chier les Bucks, les Nets sont vraiment allés la chercher.

Giannis and Donta Hall get into a scuffle 😳 pic.twitter.com/FHEsFrIf9b — Bleacher Report (@BleacherReport) August 4, 2020

Justin Anderson threw it DOWN 😳 pic.twitter.com/jcQJi9J70S — NBA on ESPN (@ESPNNBA) August 4, 2020

Pour couronner le tout, le grand bonhomme de la soirée se nomme Timothé Luwawu-Cabarrot. Déjà en feu face au Magic il y a quelques jours, TLC a sorti le meilleur match de sa carrière NBA ce mardi. 26 points au total, record perso s’il vous plaît, à 8/12 au tir dont un excellent 5/7 du parking. Il a notamment profité des caviars de Chris Chiozza (10 points, 10 passes décisives) pour enchaîner les ficelles, et c’est lui qui a planté deux tirs primés cruciaux dans les dernières minutes pour donner l’avantage aux Nets, avant de sortir pour six fautes. Beau gosse TLC. Mais si sa perf sort du lot, l’effort a vraiment été collectif à Brooklyn (30 passes décisives pour seulement 7 pertes de balle), avec un Garrett Temple en bon lieutenant (19 points, 5/11 du parking) et des contributions venant de tous les côtés. Malgré leurs limites, malgré les absents, les Nets veulent prouver qu’ils ne sont pas venus dans la bulle floridienne pour faire de la figuration, et on peut souligner le job réalisé par Jacque Vaughn et son staff pour maximiser le potentiel de son groupe. Après leur succès contre les Wizards, les Nets possèdent désormais un bilan de 2-1 depuis la reprise de la saison régulière, et reviennent ainsi à hauteur du Magic avant le match d’Orlando contre Indiana. Pour les Bucks par contre, c’est une deuxième défaite de suite et ça traîne un peu des pieds sur cette reprise.

Que ceux qui avaient prédit une victoire des Nets avec un TLC en mode patron lève la main. Scénario WTF mais scénario plaisant, car on a vu une rencontre excitante avec une surprise au bout et un Frenchie en pleine bourre. Qui a besoin de Kevin Durant ou Kyrie Irving quand il y a Timothé Luwawu-Cabarrot ?