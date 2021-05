Bob Myers donne des nouvelles des Warriors : ça prépare tranquillement la saison prochaine, à défaut de jouer un premier tour de Playoffs

On essaie de rapidement tourner la page chez les Warriors après l’élimination en play-in. On a la tête baissée mais légèrement tournée vers la saison prochaine, où on réfléchit au contrat de Curry, à Wiseman, mais aussi au retour de Klay Thompson. Les dernières confidences de Bob Myers c’est juste en-dessous.

Double-chute pour Golden State qui a perdu premièrement contre LeCyclope James 103 à 100, puis en mort-subite face aux Grizzlies en prolongation, 117 à 112. Oakland avait pourtant fait une belle remontée et avait pu grimper à la huitième place de la Conférence Ouest pour s’assurer une deuxième vie en cas de défaite contre le septième. Mais les espoirs d’une saison aboutie portée par Eric Paschall Stephen Curry se sont éteints tout comme notre envie de revoir Jordan Bell sur un terrain de basket. Le General Manager Bob Myers a donc pris la parole dans une conférence de presse pour clore cette saison et pour parler de la prochaine. Multitude de sujets et on commence par le plus évident : les besoins du roster. Svp les gars, vous avez Kevon Looney en starter, vous ne pouvez pas aller loin comme ça. Le départ de KD et les blessures des stars avaient imposé une reconstruction après la dernière épopée en 2019. Ils sont donc blindés en petits gars de 16 ans qui courent partout, on parle des Nico Mannion, Jordan Poole, Eric Paschall ou encore James Wiseman. Le GM a donc finement observé que son effectif avait besoin de vétérans pour accompagner Curry, Green et Thompson. Bob va donc devoir sortir un bon petit chèque s’il veut attirer un vrai vet’.

En parlant de chèque, de gros chèque, Myers risque de bientôt en raquer un. Le contrat de Baby Face touche à sa fin en 2022. Steph sera donc free-agent et il vaudrait mieux garder un joueur comme ça dans son équipe, c’est juste un petit conseil. Pas de panique les fans, Bob Myers se dit confiant qu’un accord sera trouvé durant l’été, les rumeurs tournent autour de 217 millions de pesos sur quatre ans, Curry pourra donc mettre sa daronne, son daron, son frère, Ayesha, ta daronne, ton prêt étudiant, à l’abri. C’est une grosse affaire à bien gérer pour la Dub Nation, attention ne procrastinez pas trop. Dans la catégorie mercato, le jeune James Wiseman fait discussion, il peut être intéressant comme monnaie d’échange mais également important pour l’équipe. N’oublions pas que leurs deux autres pivots sont Jordan Bell et Kevon Looney. Le manager général a dit que le drafté numéro 2 en 2020 ne serait pas sur la liste des deals, mais bon, on sait comment ça peut aller vite et sans sentiment en NBA. Le rookie avait montré de bonnes choses mais il s’est malheureusement blessé et il n’a disputé que 39 matchs, en tournant à 11,5 points, 5,8 rebonds et presque un contre. Enfin, Bob Myers a parlé de Klay Thompson, que l’on a littéralement tous envie de revoir. Une saison avec ou sans lui, ce n’est pas du tout la même chose : les Splash Brothers peuvent revivre et les Warriors peuvent à nouveau dominer. China Klay est blessé depuis deux ans et a laissé son frère d’arrosage tout seul depuis tout ce temps. À quand le retour alors ? On espérait tous la date de la rentrée mais l’architecte d’Oakland a préféré jouer la prudence. Un retour ? Oui. Dès le début ? Pas sûr. On peut voter à mains levées : qui veut voir de nouveau le trio Curry/Thompson/Green ? C’est bien ce qu’il nous semblait.

Allez, on tourne la page sur une fin de saison qui nous laisse sur notre faim, on se concentre sur une bonne off-season afin de mettre le Chef dans les meilleures conditions. C’est-à-dire un Klay Thompson à ses côtés, et quelques petits vétérans en plus. Warriors 2021-22, on a déjà hâte.

