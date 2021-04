Les meilleures actions de la semaine en NBA : Nikola Jokic nous montre qu’il aurait également pu être un quarterback de renom

Comme chaque mardi, la NBA publie sa compilation des meilleures actions et des meilleurs dunks de la semaine. Et pour cette Week 18, de la passe, des dunks, des shoots venus de nulle part. Bref, une pure semaine de basket, pour le plus grand plaisir de nos yeux.

TOP Plays

Comme d’habitude après ze best day of the ouik, vient le jour des compilations des meilleures actions de la semaine, de quoi poursuivre ce début de semaine sous les meilleurs auspices. Que vous soyez au travail, en visio pour vos cours ou en train de garder vos neveux et vos nièces, vous trouverez bien un petit laps de dix minutes, agrémenté d’un petit café, histoire de profiter encore plus de l’instant. Au programme de cette compil’ des plus belles actions de la semaine, on retrouve le gratin de la NBA avec son lot de passes, de dunks, de shoots venus d’ailleurs, en bref une semaine NBA sous toutes les coutures. Vous êtes fans d’assists à l’aveugle, à rebond, de relance de quarterback de Football Américain, sachez-que vous allez être gâtés. Entre Darius Garland, Chris Paul, Nikola Jokic, Ish Smith ou bien encore Aleksej Pokuševski, le Q.I. basket est très hautement représenté. Vous préférez peut-être les shoots venus du parking du Leroy Merlin de votre ville, dans ce cas, faites appel à deux grands habitués – non pas des briques mais bien de la ficelle – avec Stephen Curry et Luka Doncic. Moins de trois secondes sur le compteur, c’est pas pour autant qu’il faut s’endormir sur ces deux grands gaillards. Comment finir cette compil’ sans aborder les smashs pour les plus franchouillard d’entre nous, les dunks pour les plus ricains, le spectacle pour le commun des mortels. Et niveau dunks cette année, on est servi avec notamment Miles Bridges qui, décidément, souhaite apparaître chaque semaine dans la compilation. Ne vous en faites pas, si votre équipe à été victime des posters réalisés par cette équipe de Charlotte, vous pouvez remercier Tomáš Satoranský, le combo guard de Chicago, qui a pris son courage à deux mains et est monté sur deux joueurs des Hornets pour les punir de leurs affronts. En clair, une semaine chargée dans la plus belle Ligue du monde, le tout résumé en dix minutes, pour notre plus grand plaisir.

On vous laisse profiter de cette compilation qui nous rappelle que la NBA est synonyme de spectacle, et cela à tous les niveaux. On se dit à la semaine prochaine pour de nouvelles images qui mettront un peu d’épice dans votre début de journée. À très vite !