Le chemin de croix se poursuit pour Larry Nance Jr. : pouce droit fracturé, et une saison probablement terminée

Déjà plombée par des blessures et une maladie, la saison de Larry Nance Jr. continue de ressembler à un calvaire en règle. L’ailier-fort de Cleveland s’est à nouveau blessé ce dimanche et il devrait rejoindre l’infirmerie pour un moment…

Seulement 35 matchs cette saison pour Larry Nance Jr. sous le maillot des Cavs et malheureusement ce chiffre devrait stagner d’ici la fin de la régulière. Blessé contre les Wizards, il avait raté le match de cette nuit contre les Raptors (défaite 112-96) et on attendait d’en savoir plus sur la gravité de sa blessure. Le verdict est tombé dans la nuit via ESPN et il est sans appel, le forward s’est fracturé le pouce et il a de grandes chances de rater les derniers matchs de la saison ! Une énième blessure dans la saison des Cavaliers qui ont décidément du mal à vaincre le signe indien. Cette année ? Onze matchs à l’infirmerie pour Collin Sexton, dix pour Darius Garland, quarante-trois pour Kevin Love et enfin vingt-six pour LNJ sans compter le reste du groupe ! Difficile dans ces conditions de créer une dynamique et surtout de pouvoir travailler en paix.

Pour en revenir à l’ancien des Lakers, sa saison a été particulièrement éprouvante car il a dû surmonter une fracture du doigt en février avant d’être mis sur la touche par une maladie non identifiée. Avant cela, le joueur avait fait de vraies bonnes choses pour son équipe. Même si ses stats sont à la baisse (9,3 points, 6,7 rebonds et 3,1 passes en 31 minutes) par rapport à ses deux dernières saisons, son impact sur son équipe était évident. Très bon en défense (au point d’apparaître dans nos rankings), couteau-suisse bien utile en attaque, brillant par sa lecture du jeu, il avait clairement sa part de responsabilité dans le très bon début de saison des hommes de J.B. Bickerstaff. Les blessures ont ensuite, lentement mais sûrement, coulé le groupe vers les bas-fonds et c’est donc une nouvelle fois la Lottery qui fera office de grand événement dans l’Ohio pendant l’été. Point important à noter, l’ailier-fort n’est pas encore officiellement out pour la saison mais avec seulement onze matchs à jouer, et vu la gravité de la blessure, on doute que le staff médical presse le retour du joueur alors qu’il n’y a aucun objectif à aller chercher. Rendez-vous à la rentrée prochaine ?

Larry Nance Jr. s’est fracturé le pouce droit et on peut, probablement, lui souhaiter de bonnes vacances. Fin de saison compliquée du côté de Cleveland qui enchaîne les blessures, dont celle de Taurean Prince il y a quelques jours. On espère pour eux qu’ils vont réussir à chasser le chat noir qui semble traîner depuis quelques temps du côté de la Rocket Mortgage FieldHouse.

Source texte : ESPN