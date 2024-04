Dean Wade (Cavaliers) à l’infirmerie jusqu’aux Playoffs ?

Absent des parquets depuis presque un mois, Dean Wade semble bien parti pour rater la fin de la saison régulière. Son retour est espéré pour les Playoffs, mais rien n’est sûr dans l’Ohio..

Ambiance plutôt morose du côté des Cavs sur ces dernières semaines. 8 défaites sur les 12 derniers matchs, les pépins physiques de Donovan Mitchell à gérer, et une troisième place à l’Est plus que jamais menacée (Orlando et New York sont juste derrière).

La raclée subie chez les Nuggets ce week-end n’a pas vraiment rassuré les fans sur la forme de leur équipe à seulement quinze jours de la fin de la saison régulière. Pas impressionnants sur les parquets, les Cavs doivent en plus gérer une infirmerie décidément bien remplie cette saison.

Blessé au genou depuis quasiment quatre semaines, l’ailier-fort Dean Wade ne devrait pas revenir à court terme au sein de la rotation de J.B. Bickerstaff. Chris Fedor de Cleveland.com semble plutôt pessimiste sur une participation du joueur à la fin de la saison régulière.

#Cavs Dean Wade isn’t with the team on this road trip. The medical staff has tried various forms of treatment to get him back. But there is no timeline. While everyone is hopeful he can return for the playoffs, that is not a givenhttps://t.co/NDf1yip3cQ

— Chris Fedor (@ChrisFedor) April 1, 2024

“Ce problème persistant, d’abord qualifié de “douleur”, est maintenant considéré comme une “entorse du genou” – le genre de blessure qui pourrait l’empêcher de jouer jusqu’à la fin de la saison régulière, d’après les sources de Cleveland.com …. Son retour n’est pas imminent”.

L’insider ajoute tout de même qu’un retour en Playoffs n’est pas à écarter pour celui qui compte 54 matchs et 32 titularisations cette saison à Cleveland. Précieux stretch four, capable d’étirer le jeu avec sa précision à 3-points (39% sur quasiment 4 tirs par match), Wade apporte aussi un solide impact sur le plan défensif et une polyvalence bien utile (il peut jouer ailier, ailier-fort voire pivot dans une configuration en small ball). Si ses stats ne sont pas impressionnantes, Dean Wade avait un vrai rôle au sein de la rotation de J.B. Bickerstaff et il venait tout juste de réaliser une performance XXL pour battre les Celtics.

Source texte : Chris Fedor / Cleveland.com