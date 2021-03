C.J. McCollum de retour ce soir, Jusuf Nurkic dans deux semaines : les Blazers récupèrent leurs armes et veulent faire du bruit à l’Ouest

Les bonnes nouvelles s’enchaînent pour les Blazers. Après C.J. McCollum, c’est Jusuf Nurkic qui devrait bientôt revenir sur les parquets de NBA pour Portland. De quoi bien repartir pour cette deuxième moitié de saison et de continuer à occuper les spots de Playoffs jusqu’à la fin de la régulière.

On sourit fort dans l’Oregon, car les Blazers récupèrent enfin leur arrière titulaire C.J. McCollum, qui était absent depuis la mi-janvier en raison d’une blessure au pied. La paire avec Damian Lillard va se reformer ce soir face aux Pelicans et, avertissement à la Nouvelle-Orléans, préparez-vous à l’énorme averse de 3-points à venir. Avec ce duo, le cinq majeur de Portland va déjà bien rehausser de niveau. Et concernant le frontcourt, Jusuf Nurkic, peu épargné par les blessures cette saison, devrait lui faire son grand retour d’ici deux semaines, selon Yahoo Sports. Si on était au courant au sujet du retour imminent du MIP 2016 dans l’effectif, celui du Bosnian Beast était encore incertain en raison de sa fragilité chronique. De retour en forme, les nouvelles sont rassurantes depuis sa fracture du poignet en janvier dernier. Il aurait eu un petit bobo récemment au mollet mais tout semble aller dans la bonne direction.

Ces annonces sont une aubaine pour l’ensemble de l’équipe qui, cette saison (et pas que cette saison d’ailleurs), n’a vraiment pas été épargnée par les blessures. En plus de C.J. et de Nurkic, plusieurs autres joueurs de l’effectif de Portland ont déjà été absents pour blessure. Parmi eux, on retrouve des role players assez importants tels que Rodney Hood, Robert Covington et bien évidemment Zach Collins, absent depuis le début de saison. Mais pendant ce temps, malgré ces limitations, l’équipe tient la route. Les Blazers sont actuellement sixièmes de la Conférence Ouest, pour un bilan de 22 victoires et 16 défaites. En l’absence de McCollum et de Nurkic, l’équipe a joué 25 matchs, pour 14 succès et 11 revers, soit un bilan plutôt respectable quand on joue sans deux de ses meilleurs joueurs. Le tout a bien évidemment été sauvé – entre autres – par un Damian Lillard à un level MVP. Il a affolé les compteurs durant deux mois et cela a plutôt réussi pour son équipe. Tous matchs confondus cette saison, il a scoré moins de 20 points à seulement trois reprises. On ajoute à cela des matchs à 30+ voire 40+ points à répétition. Des prestations XXL qui ont fait du bien à l’équipe.

Dans les semaines à venir, la franchise de l’Oregon sera mieux armée pour affronter cette deuxième moitié de saison. Les résultats certes positifs manquaient de régularité, ce qui n’est pas illogique avec un effectif réduit en quantité et en qualité où beaucoup de choses reposaient sur Dame. Mais le retour de C.J. McCollum devrait permettre à Lillard de souffler un minimum tandis que celui de Nurkic devrait apporter beaucoup, notamment au rebond et globalement dans la raquette. Il n’y a plus qu’à souhaiter qu’il tienne la route physiquement, idem pour McCollum même si on le sait plus solide.

Déjà plutôt bien en place à l’Ouest, Portland et ses fans seront soulagés du retour de ses deux éléments très importants du groupe. Damian Lillard sera moins surchargé pour permettre à son équipe de rester sur le droit chemin. Il faudra sûrement du temps pour que les automatismes reprennent, mais en tout cas cela rendra que meilleure la compétitivité à l’Ouest.

Source texte : Yahoo Sports