Ça rajeunit pas, tout ça. Chaque année de nouveaux gamins débarquent dans le grand cirque de la NBA, chaque année certains s’en sortent mieux que d’autres, mais au-delà de toutes ces banalités disons que cette saison… les gamins de la dernière promo semblent ne pas avoir le temps. Ça rajeunit pas, tout ça.

On en avait découvert quelques uns dès la première grosse session de la saison mercredi soir, un autre est apparu il y a quelques heures après un faux-départ du au COVID, mais ce qu’il faut noter après cinq soirées de basket… c’est que les gamins de la promo 2022 ont la dalle, et quatre d’entre eux nous ont paru particulièrement saignant, très vite, très tôt.

Le Magic – Pistons de mercredi était parfait en apéro, et on a très vite compris dans cette guerre des boutons que le first pick Paolo Banchero avait quelque chose en plus. Puissant, faux lent plutôt adroit, intelligent, ne force rien, bref Papa Ban est un crack, c’est déjà quasi officiel. En face de lui ce soir-là ? Deux drôles de loulous sous le maillot de Detroit. Jalen Duren, 18 ans, pas toutes ses dents mais beaucoup trop puissant en sortie de banc, puis – surtout – Jaden Ivey, 21 ans et déjà membre du backcourt titulaire des Pistons avec Cade Cunningham, l’arrière a de la dynamite dans les chaussettes et ses changements de rythme nous ont déjà couté deux ou trois morceaux de cervicales, sans parler de son entente déjà bien cordiale avec… Jalen Duren, pour ne rien gâcher.

27 points, 9 rebonds, 5 passes, 2 contres et 1 poster pour le premier match NBA de Paolo Banchero. La défaite, certes, mais la hype est réelle. Il est énorme, il confirme. Trop polyvalent et NBA ready physiquement. Premier Rookie à démarrer en 25-5-5 depuis…



Orlando et Detroit terres de développement, et ce sera aussi le cas cette saison d’Indianapolis. Tyrese Haliburton est beaucoup trop fort pour son âge, Jalen Smith ou Chris Duarte ont de beaux petits potentiels aussi mais celui qui met tout le monde d’accord depuis le début de saison s’appelle Bennedict, Bennedict Mathurin. Sixième choix de la dernière Draft, Benny sort du banc des Pacers et a déjà claqué trois vraies perfs sur ses trois premiers matchs en carrière (19, 26 et 27 points), le tout avec la confiance d’un vétéran, et quelque chose nous dit que le garçon ne devrait plus trop tarder à venir reléguer un ancien de la bande sur le banc.

Tyrese Haliburton & Benn Mathurin combined for 51 PTS to lead the @Pacers to the win!
@BennMathurin: 27 PTS, 7 REB, 5 3PM
@TyHaliburton22: 24 PTS, 10 AST, 5 STL



Paolo Banchero et Bennedict Mathurin qui se disputeront peut-être en fin de saison le trophée de ROY, une course à laquelle pourrait bien se mêler rapidement… Keegan Murray. Le n°4 de la Draft 2022 a fait ses grands débuts cette nuit avec les Kings et n’a pas trop trainé pour envoyer ses premiers buckets puisqu’il en a collé 19 aux Clippers, à haut pourcentage, participant avec De’Aaron Fox à faire du choc californien un vrai match de basket.

Keegan Murray is up to 17 PTS in his NBA debut!

📲 https://t.co/1pomQZN8Pi pic.twitter.com/LiD0448f2K — NBA (@NBA) October 23, 2022



Quatre hommes, que dis-je, quatre gosses qui semblent prêts à dominer malgré leur jeune âge. Il y en aura d’autres, il y en a déjà d’autres hein, mais disons que depuis mercredi ces quatre-là font naître en nous quelques sentiments. A deux doigts de faire partir une commande de nouveaux maillots, retenez-moi, vite.