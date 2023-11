Vainqueurs de quatre de leurs six premiers matchs cette saison, les Wolves de Rudy Gobert ont réussi l’exploit de battre les deux meilleures équipes NBA du moment, à savoir Boston et Denver. Des succès références qu’ils doivent avant tout à leur défense.

On n’a pas vraiment l’habitude de voir les Wolves au sommet d’un classement NBA, mais la franchise de Minneapolis est bel et bien en tête des principales catégories défensives en ce début de saison.

1er à l’efficacité défensive avec 100,7 points encaissés pour 100 possessions

1er à la moyenne de points encaissés avec 101,2 points accordés par match

1er au pourcentage au tir avec seulement 42,1% de réussite pour l’adversaire

Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Et on ne peut même pas dire que les Wolves ont eu un calendrier facile. Durant leurs six premiers matchs, les hommes de Chris Finch ont affronté deux des cinq meilleures attaques de la Ligue en Denver et Boston, attaques qui ont été très bien contenues : 89 points encaissés seulement face aux Nuggets, et 109 en 53 minutes contre les Celtics.

“Ils sont évidemment meilleurs en défense. Je crois qu’ils sont numéro un dans la ligue, ce qui me surprend un peu. Ils sont meilleurs et ils montrent quelque chose que je n’avais pas vu avant.”

L’intérieur des Celtics Kristaps Porzingis est peut-être surpris, mais il ne devrait pas. Car les Wolves ont un nombre d’armes défensives que peu d’équipes possèdent à travers la Ligue.

Le jeune ailier Jaden McDaniels (2m06) est d’ores et déjà l’un des meilleurs défenseurs de la planète avec ses bras à rallonge. Anthony Edwards possède un profil physique et des qualités qui peuvent embêter n’importe quel attaquant élite (coucou Jayson Tatum). Mike Conley – autrefois une référence en défense – possède encore de beaux restes, tandis que Kyle Anderson est suffisamment intelligent pour peser dans sa propre moitié de terrain malgré ses grosses limites athlétiques. Et puis évidemment, il y a notre Rudy Gobert national, triple Défenseur de l’Année dans sa carrière.

The Timberwolves are currently the best defense in the NBA and Rudy Gobert is No. 1 in the league in defensive rating

Still an elite defensive anchor 👀🔒 pic.twitter.com/LjAF8231HM

— NBACentral (@TheDunkCentral) November 6, 2023

Alors que sa première saison aux Wolves n’a pas été facile, Gobert semble retrouver tout son impact. Son coach Chris Finch l’a dit lui-même : “Il redevient le Rudy qu’on a dû affronter pendant tant d’années, et qui est un vrai problème”. Cette association entre 1) défense solide dans le périmètre et 2) l’assurance que représente Rudy Gobert près du cercle, font de Minnesota une escouade défensive aussi soudée que redoutable.

“Dès le premier jour du camp d’entraînement, nous nous sommes assis ensemble et nous avons décidé que nous voulions être une équipe défensive. Je suis vraiment fier de la maturité dont nous avons fait preuve, de l’approche que nous avons et de la façon dont nous prenons chaque possession à cœur. Je pense que c’est la marque d’une grande équipe défensive.” – Rudy Gobert

Si cela demande évidemment confirmation étant donné que les Wolves n’ont joué que six matchs cette saison, Minnesota possède une base hyper solide pour pouvoir enfin gagner en régularité malgré une attaque toujours moyenne (18e efficacité offensive). Les Loups ont déjà prouvé qu’ils pouvaient rivaliser avec les meilleures équipes NBA sur 48 minutes. À eux de montrer qu’ils peuvent faire partie des meilleurs sur 82 matchs.

Sources déclaration : The Athletic

Another switch by Minnesota vs. Tatum, this time it's late. Boston sticks with 1v1. Notice the help defense from the Wolves, showing bodies early but swarming in the paint. pic.twitter.com/WcpgxhePvC

— Steve Jones Jr. (@stevejones20) November 7, 2023