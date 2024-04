Expansion NBA : c’est quoi la suite ? || #LaGrosseQuestion

C’est lundi, le meilleur jour de la semaine, alors comme toujours on vous offre de quoi vous occuper à l’heure de la bouffe. On part sur une nouvelle grosse question qui va faire parler dans les années à venir en NBA : l’expansion c’est où, et c’est pour quand ?

Adam Silver doit de plus en plus souvent répondre aux interrogations concernant l’expansion de la NBA. Notre Ligue préférée semble vouloir voir plus grand dans les années à venir et intégrer de nouveaux marchés à son organigramme. Combien de nouvelles franchises risquent d’être ajoutées et quand ? LeBron James a t-il prévu de drafter l’entièreté de sa famille dans son équipe de Las Vegas ? Kevin Durant sera t-il impliqué dans un retour des SuperSonics à Seattle ? Les Minnesota Timberwolves vont-ils rejoindre la Conférence Est ? Quid de Mexico, Nashville, de Kansas City ou encore de Châteauroux ? Tant de questions traitées ce midi par vos deux Hexperts préférés !

On vous attend dans les commentaires pour nous parler de votre NBA idéale en 2030. Quelle est l’équipe que vous voudriez voir ajoutée à la Grande Ligue ?