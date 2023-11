La saison NBA a repris ses droits, alors nous on reprend les bonnes habitudes avec le retour du récap de la journée made in TrashTalk ! Vous retrouverez ici tout ce qui a été rédigé aujourd’hui par nos plumes mais aussi ce qui est passé un peu sous les radars, sans oublier notre petite contribution sur les réseaux sociaux et le programme de la nuit.

CE QUE VOUS POUVEZ LIRE SUR TRASHTALK DEPUIS CE MATIN

D’AUTRES INFOS QUE VOUS DEVEZ CONNAÎTRE

Touché au mollet face au Magic, Kristaps Porzingis va passer une IRM aujourd’hui. À surveiller. (Source : Boston Globe)

Victime d’une fracture au niveau du nez lors du match contre Dallas, Rui Hachimura a subi une intervention et sera absent au minimum une semaine. Décidément, l’ailier des Lakers enchaîne les pépins en ce début de saison. (Source : ESPN)

Blessé au pied contre Toronto hier, Alex Caruso a quitté ses coéquipiers dans le troisième quart-temps et n’est pas revenu en jeu. Comme si Chicago avait besoin de ça en ce moment… (Source : NBC Sports Chicago)

Kevin Durant a raté son premier match hier à cause d’un pied douloureux. Normalement rien de bien sérieux mais on gardera quand même un œil dessus. (Source : AZ Central)

Jimmy Butler s’est tordu la cheville contre les Knicks hier, mais a terminé le match. Reste à voir s’il pourra jouer ce soir contre les Nets. (Source : Bally Heat)

Khris Middleton est lui sorti “par précaution” face aux Wizards hier pour une douleur au tendon d’Achille. (Source : The Athletic)

Blessé face aux Cavaliers l’autre jour, le meneur du Heat Dru Smith est forfait pour le reste de la saison à cause d’une grosse entorse au niveau des ligaments du genou. Un coup dur pour ce joueur non drafté, à tel point que son coach Erik Spoelstra n’a pas hésité à pointer du doigt le parquet de Cleveland qu’il a jugé comme “dangereux”. (Source : Miami Herald)

Dru Smith out Rest of the season after this scary injury 💔pic.twitter.com/5BJc7UbKjt

— Bones (@Bones4y) November 24, 2023

Les Kings ont décidé de couper Filip Petrusev, qui devrait revenir en Europe. (Source : ESPN)

Jahlil Okafor quitte le club de Saragosse pour signer en Chine chez Zhejiang Lions. (Source : Sportando)

SUR NOS AUTRES RÉSEA UX

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par TrashTalk (@trashtalk.co)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par TrashTalk (@trashtalk.co)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par TrashTalk (@trashtalk.co)

LE PROGRAMME DE LA NUIT

La preview de la soirée.