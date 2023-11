Une petite nuit s’achève en NBA, une nuit qui avait trouvé son meilleur match dès 23h. On vous résume tout ça en quelques lignes et quelques images ?

Scores et stats de la nuit

Ce qu’il faut retenir

Un énorme match hier en fin de soirée entre le Thunder et les Sixers. Joel Embiid a été surpuissant, Chet Holmgren lui a tenu la dragée haute et a lâché l’un de ses meilleurs matchs en carrière, Shai Gilgeous-Alexander a fait le boulot malgré une grosse défense en face, Nicolas Batum a été parfait. Victoire des Sixers, superbe match !

Le Heat avait laissé ses cadres souffler et les Nets en ont profité pour gratter une petite win

Qui dit Wizards dit raclée, et cette nuit ce sont les Hawks qui ont fessé Washington. Alerte poignet pour Jalen Johnson, attention.

Énorme Anthony Davis face aux Cavs, victoire solide des Lakers en déplacement.

Sans Zion Williamson, les Pelicans ont laissé filer la victoire face au Jazz

Les Français de la nuit

Nicolas Batum a sorti un match très solide face au Thunder. De la grosse défense, du scoring, et même ses premiers lancers de la saison !

Ousmane Dieng a joué 8 minutes, sans saveur.

Olivier Sarr n’a pas joué.

Bilal Coulibaly était de retour après un petit bobo au genou. 31 minutes en sortie de banc, plus gros temps de jeu des Wizards, peu de scoring mais toujours une belle activité.

Moussa Diabaté a eu droit à 5 minutes de garbage time face aux Mavs.

Le highlight de la nuit (plus qu’un highlight, un duel)

Joel Embiid and Chet Holmgren DUELED in OKC ⚔️

Joel: 35 PTS, 11 REB, 9 AST

Chet: 33 PTS, 6 REB, 5 3PM

Sixers got the W in a close one. pic.twitter.com/SRpR9fVraV

— NBA (@NBA) November 26, 2023

Les meilleurs scores TTFL de la nuit

#TTFL Top 30

➡️ Deck #05 | Pick #31#NBA pic.twitter.com/001UlaWwMr

— TrashTalk Fantasy Lab (@TTFLab) November 26, 2023

Les classements

JUSTE ICI !

Les classements du In-Season Tournament

NBA In-Season Tournament West standings update 🏆

– Pelicans sit atop West Group B

– Timberwolves, Suns, Warriors, and Rockets remain alive

— NBA (@NBA) November 25, 2023

— NBA (@NBA) November 25, 2023

– Magic move to 1st place in East Group C

– Bucks remain undefeated and sit atop East Group B

– Knicks avoid elimination

— NBA (@NBA) November 25, 2023

— NBA (@NBA) November 25, 2023

Le programme de la nuit prochaine