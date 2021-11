Résumé NBA (scores, stats, highlights) : un festival offensif des Kings pour débuter le week-end, que demande le peuple

Neuf matchs cette nuit et ce ne fut… pas la révolution. Damian Lillard a encore fait du ciment, les Cavs ont fait une belle affaire, les Knicks et les Clippers soufflent un peu, les Kings cartonnent et les Warriors enchainent. Le gros résumé de la nuit en NBA ? Il est juste là.

# Les résultats de la nuit

Magic – Spurs : 89-102

Pistons – Nets : 90-96

Wizards – Grizzlies : 115-87

Raptors – Cavaliers : 101-102

Bucks – Knicks : 98-113

Wolves – Clippers : 84-104

Warriors – Pelicans : 126-85

Kings – Hornets : 140-110

Blazers – Pacers : 110-106

# Ce qu’il faut retenir

Deux sur deux pour les Spurs face au Magic, Dejounte Murray continue sa saison énorme et Gregg Popovich se rapproche de son record

Victoire étriquée mais logique des Nets à Detroit grâce à un LaMarcus Aldridge solide et un Kevin Durant durantesque

Cade Cunningham a planté 17 points, Killian Hayes n’a perdu aucun ballon car il n’a pas joué

Jour sans pour les Grizzlies et les Wizards en ont profité

Suspense à son comble à Toronto et malgré un OG Anunoby une nouvelle fois costaud, c’est Darius Garland qui a eu le dernier mot et le duo Mobley / Allen qui a dominé

Les Bucks sont toujours privés de 80% des meilleurs joueurs de la ville

Alors ils ont perdu face à des Knicks qui repartent de l’avant grâce à un gros trio Randle / Barrett / Rose

Les Clippers reçus deux sur deux face aux Wolves, Paul George se sent enfin moins seul

Les Warriors sont la meilleure équipe de la Ligue et les Pels la pire au monde, du coup ça fait +41

Jordan Poole s’est amusé, Gary Payton II sera bientôt le franchise player des Dubs et Jonathan Kuminga préchauffe

Les Kings ont exterminé la défense des Hornets avec 22 tirs du parking et un Richaun Holmes qui a fait passer Mason Plumlee pour Mason Plumlee

Les Blazers s’en sont sortis grâce à leur héros local, on veut évidemment parler de Robert Covington

Damian Lillard a pris six tirs du parking et vous savez déjà combien il en a raté

# Quelques images pour égayer votre journée

Ja navigating an ocean of defenders! 🌊 Watch MEM/WAS on League Pass: https://t.co/5QqkBhf1W0 pic.twitter.com/6JZYIrEzIc — NBA (@NBA) November 5, 2021

The lob-stopper! ⛔️ Giannis things early on ESPN pic.twitter.com/rj7T3iIXKm — NBA (@NBA) November 5, 2021

Doris Burke with the call…@Bucks newcomer Grayson Allen (11 PTS in Q1) right on cue! 🔥 pic.twitter.com/oc8DoFQxC2 — NBA (@NBA) November 6, 2021

Brad Beal gets crafty with it! Watch LIVE on NBA League Pass ⤵️https://t.co/V0kkYEEIkG pic.twitter.com/3Wl0mBmyrd — NBA (@NBA) November 6, 2021

D-Rose throws it up…

Obi Toppin throws it DOWN! 📺: ESPN pic.twitter.com/IQHpHGSaJe — NBA (@NBA) November 6, 2021

Scottie Barnes SPIKES it 😳 Watch on League Pass: https://t.co/V0kkYEEIkG pic.twitter.com/uizTFLED2x — NBA (@NBA) November 6, 2021

Grayson Allen’s 1st half: 🔥 17 PTS

🔥 6-8 FGM@Bucks lead NYK, 63-56 on ESPN pic.twitter.com/KCgE1s6vJw — NBA (@NBA) November 6, 2021

Zaire Wade scores his first points as a professional @zairewade21 it’s just the beginning for him 🤞 pic.twitter.com/ypM1iQP8AS — NBA G League (@nbagleague) November 6, 2021

CADE CUTS IT TO 1.

KD RESPONDS. GET TO LEAGUE PASS NOW! Nets up 3 with 1 minute left: https://t.co/5QqkBhf1W0 pic.twitter.com/a9Cko2UBBL — NBA (@NBA) November 6, 2021

From down 21…RJ Barrett gives NYK its first lead!@nyknicks 88@Bucks 83 We’ve played 3Q on ESPN pic.twitter.com/D0HSqlkaKC — NBA (@NBA) November 6, 2021

Bledsoe with the looooong outlet to Reggie…@LAClippers in front after trailing by 20 on NBA League Pass! Watch Live: https://t.co/5QqkBhf1W0 pic.twitter.com/LyTb7ItcMx — NBA (@NBA) November 6, 2021

20 for Derrick Rose.

10-point @nyknicks lead. 7 minutes left on ESPN pic.twitter.com/gD2oPDG40p — NBA (@NBA) November 6, 2021

The PG dime…or the Mann JAM? 34-15 LAC run on NBA League Pass 🔥 Watch: https://t.co/5QqkBhf1W0 pic.twitter.com/SDMT36rBo8 — NBA (@NBA) November 6, 2021

Derrick Rose drops 10 of his 23 points in the 4th quarter to power the @nyknicks 21-point comeback win!#PhantomCam pic.twitter.com/miRSrJyT7d — NBA (@NBA) November 6, 2021

Anfernee Simons freezes the ball in mid-air 🧊 Watch on League Pass: https://t.co/5QqkBhf1W0 pic.twitter.com/6Hm4ReG6FI — NBA (@NBA) November 6, 2021

💥 Draymond right down the lane on ESPN 💥 pic.twitter.com/W8X3drAVxl — NBA (@NBA) November 6, 2021

9 games this season.

9 20+ point games for @KDTrey5. 🤯@KDTrey5‘s 29 tonight lead the @BrooklynNets to their 4th win in a row! pic.twitter.com/k3886HxV9q — NBA (@NBA) November 6, 2021

How did this Steph Curry pass get through to Jordan Poole!? 3Q on ESPN pic.twitter.com/8nGq5UVjus — NBA (@NBA) November 6, 2021

🚫 STEPH SAYS NO on ESPN 🚫 pic.twitter.com/j3FGwJMTHt — NBA (@NBA) November 6, 2021

Andre Iguodala up to 9 dimes on ESPN.. Draymond Green loves it! 😂 pic.twitter.com/bglgcLyspi — NBA (@NBA) November 6, 2021

RoCo’s late triple caps an 18-5 closing @trailblazers run! Final: POR 110, IND 106 pic.twitter.com/nbJZE2EZLy — NBA (@NBA) November 6, 2021

🏀 FINAL SCORE THREAD 🏀 Dejounte Murray does a bit of everything to lift the @spurs on the road! Keldon Johnson: 20 PTS, 9 REB

Thad Young: 12 PTS (6-7 FGM), 5 AST, 2 STL, 3 BLK pic.twitter.com/sFobg7wsIX — NBA (@NBA) November 6, 2021

# Le Top 10 de la nuit

A retrouver en cliquant sur ce lien magique (asap !)

# Les scores TTFL de la nuit

# Le classement

# Le programme de ce soir

22h : Nuggets – Rockets

0h30 : Heat – Jazz

1h : Bulls – Sixers

1h30 : Mavs – Celtics

3h : Suns – Hawks

3h30 : Blazers – Lakers

Une nuit pleine de matchs mais finalement assez tranquille en terme de storytelling. Spoiler, ça pourrait être autre chose dès ce soir avec un énorme Heat – Jazz, un non moins alléchant Bulls – Sixers et Russell Westbrook qui ponctuera la nuit face à l’autre maçon le plus moqué du pays. Miam.