La saison 1 de Victor Wembanyama en NBA touche à sa fin, et elle fut en tous points exceptionnelle. Des stats incroyables et historiques toutes les semaines ou presque, un bilan chiffré certes très négatif avec les Spurs mais là n’était pas la priorité. A San Antonio on bâtit, et en ce qui concerne le bâtiment Victor Wembanyama aura droit à son casque de chantier cet été. Très imagé ça, alors on vous explique.

Les Spurs en auront bientôt terminé avec leur saison régulière et passeront dès le 14 avril en mode Playoffs Cancun.

Mais pas Victor Wembanyama. Pas lui.

Le n°1 de la Draft 2023 a du pain sur la planche cet été. En Équipe de France tout d’abord, avec laquelle il tentera un authentique exploit olympique à Lille puis Paris, et avec les Spurs également, “sa” franchise. Sa franchise qui lui a fait savoir récemment qu’elle l’impliquerait dans le process de recrutement estival, parce que quand on a a un joyau comme Wemby en son sein on le chérit, et on le satisfait.

Victor Wembanyama said he looks forward to sharing his input (and is grateful the team wants him involved) once the offseason hits and the club starts pondering which direction it might take.

— Michael C. Wright (@mikecwright) March 21, 2024



Dans quelle direction regarder à la Draft, quels joueurs cibler à la Free Agency et quels sont les incontournables avec qui Vic a envie de faire avancer le projet Spurs, voilà plus ou moins les trois grands chapitres de la reconstruction, pour lesquels Wemby sera donc audité et probablement très écouté. Logique, et le Français s’est évidemment déclaré heureux qu’on lui donne ce genre de responsabilité.

On surveillera donc de quel bois se chauffe Victor en tant qu’assistant GM, mais attention, on rappelle que Michael Jordan est à la fois l’un des trois meilleurs joueurs de l’histoire (…) et le pire décisionnaire de l’histoire de l’humanité de la vie de notre galaxie des planètes“. Allez Vico, ramène nous Risacher à la Draft et LeBron & Bronny dans un trade.