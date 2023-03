Dans la Conférence Ouest, la course pour les Playoffs est complètement folle. Un podium se dessine, constitué des Nuggets, des Grizzlies et des Kings (!?!?!), et au fin fond de la mare les Blazers ont rejoint les Spurs et les Rockets dans la course au Victor Wembanyama. Mais de la quatrième à la douzième place c’est un véritable enfer et bien malin qui pourra prédire le classement final dans ce Wild Wild West.

C’est ce qu’on a essayé de faire en analysant les calendriers de deux tiers de la Conférence et désolé… ça ne va pas plaire à tout le monde.

Le classement actuel à l’Ouest

Le rappel concernant les tie-breakers

Voici les règles NBA concernant les tie-breakers à 2 ou 3 équipes à égalité. Les points sont classés par ordre de priorité. pic.twitter.com/97h1bTqytg — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 12, 2021

Les calendriers de chacun jusqu’à la fin de saison

Phoenix Suns (41-35)

vs Nuggets

@Thunder

vs Spurs

vs Nuggets

@Lakers

vs Clippers

Un parcours très inégal, avec trois matchs face à des équipes qui ne connaissent pas vraiment la pression (Nuggets x2, Spurs), deux autres face à des équipes en plein combat (Lakers, Thunder) et donc ce dernier match de régulière face aux Clippers, qui décidera peut-être de l’avantage du terrain dans une série qui les enverrait face à “l’autre” franchise de Los Angeles. A noter que les Suns mènent 2-1 dans leurs confrontations directes avec les Suns cette saison, chiffre qui s’avèrera peut-être important en cas d’égalité entre les deux équipes le 10 avril au matin.

Projection : 5 victoires et 1 défaites – bilan de 46-36

Los Angeles Clippers (41-36)

@ Grizzlies

@ Pelicans

vs Lakers

vs Blazers

@ Suns

Parcours assez similaire à celui des Suns juste au-dessus. Les Grizzlies et les Blazers pourraient se pointer pas très concernés, les Lakers et les Pelicans jouent leur vie et donc ce fameux Suns – Clippers du dernier soir. La nuance avec Phoenix ? Si les Suns viennent de récupérer Kevin Durant et montent en régime, les Clippers, eux, tentent de composer avec l’absence de Paul George et semblent un poil moins sereins malgré un Westbrook très en forme et un gros avantage d’expérience globale sur leur concurrents directs.

Projection : 3 victoires et 2 défaites – bilan de 44-38

Golden State Warriors (40-37)

vs Spurs

@ Nuggets

vs Thunder

@ Kings

@ Blazers

Si les Warriors la jouent un minimum sérieux, le Top 5 pourrait très bien s’ouvrir pour eux. Une cinquième place qui les enverrait dans les griffes des Suns plutôt que celle des… Grizzlies, choisissez entre la peste et le choléra. A voir quelle stratégie adopteront les champions en titre, en ont-ils seulement les moyens d’ailleurs, mais concrètement le calendrier de Steph Curry et ses commis est plutôt cool. Spurs, Nuggets, Kings et Blazers sont tous plus ou moins en mode pause voire carrément stop, et dans la liste seul le Thunder est susceptible de jouer ses 48 minutes à fond les ballons. Attention tout de même, ce constat pourrait toutefois être contredit par les difficultés de GS à l’extérieur cette saison.

Projection : 4 victoires et 1 défaite – bilan de 44-38

Minnesota Timberwolves (39-38)

vs Lakers

vs Blazers

@ Nets

@ Spurs

vs Pelicans

Deux énormes chocs contre des concurrents directs, un piège à Brooklyn (on dirait le titre d’un film avec Bruce Willis) et deux promenades contre les Blazers et à San Antonio. La place finale des Wolves dépendra donc grandement du résultat de leurs matchs face aux Lakers ce soir et face aux Pels lors de l’ultime soirée de la saison le 9 avril. Le mood est plutôt bon malgré la défaite décente face aux Suns, l’équipe est au complet et la perspective des Playoffs semble booster tout le monde. Une fin de saison en mode accéléré pour les Loups ?

Projection : 4 victoires et 1 défaite – bilan de 43-39

New Orleans Pelicans (39-38)

vs Clippers

vs Kings

vs Grizzlies

vs Knicks

@ Wolves

La chance des Pels ? Une fin de saison à la maison, à l’exception de ce dernier match à Minneapolis, qui pourrait décider de pas mal de choses dans cette course aux Playoffs. Obligation pour les hommes de Willie Green de prendre un max de victoires à domicile pour s’éviter un espèce de play-in du play-in le dimanche 9 avril, et pour cela les Pels pourront compter sur un Brandon Ingram en excellente forme, encore auteur d’une perf folle la nuit dernière face aux Nuggets.

Projection : 3 victoires et 2 défaites – bilan de 42-40

Los Angeles Lakers (38-38)

@ Wolves

@ Rockets

@ Jazz

@ Clippers

vs Suns

vs Jazz

Peut-être l’équipe qui sera la plus scrutée, normal quand on joue tous les soirs avec deux futurs Hall of Famers (Austin Reaves et Dennis Schroder). Au programme des Lakers ? Un énorme choc ce soir à Minneapolis, trois matchs en apparence plus tranquille face aux Rockets et au Jazz (x2), et un combo Suns / Clippers difficile à négocier. Le talent intrinsèque est immense à L.A. quoiqu’on en dise et sous la pression LeBron et AD pourraient flex, de toute façon ils n’ont absolument pas le choix. On part sur une fin de saison “maitrisée” ?

Projection : 4 victoires et 2 défaites – bilan de 42-40

Oklahoma City Thunder (38-39)

@ Pacers

vs Suns

@ Warriors

@ Jazz

vs Grizzlies

Encore un petit effort ! Le Thunder est à deux voire trois victoires du play-in, et ce serait tout à fait mérité compte tenu de la superbe saison des jeunes de Mark Daigneault. Shai Gilgeous-Alexander a été fantastique et devrait aller chercher le MIP, Jalen Williams aurait été ROY si la saison avait commencé en janvier, on a tous envie de partir en guerre avec Luguentz Dort et globalement la participation d’OKC au play-in (ou aux Playoffs !) serait la conclusion d’une très belle histoire en attendant l’arrivée de Chet Holmgren la saison prochaine.

Projection : 3 victoires et 2 défaites – bilan de 41-41

Dallas Mavericks (37-40)

@ Heat

@ Hawks

vs Kings

vs Bulls

vs Spurs

Peut-être le calendrier le plus favorable mais en même temps… 1) celui des autres n’est pas cata non plus et 2) le mood des Mavs, lui, est à chier. Dallas devra prendre 4 victoires sur ses 5 derniers matchs pour décoller de cette sale onzième place mais, bizarrement, on n’a du mal à y croire car quelque chose semble cassé. Au mieux ? Une qualif sur le fil pour le play-in, pourquoi pas s’en sortir et aller prendre une claque au premier tour. Au pire ? Cette onzième place donc, et un trait tiré sur une saison ratée, un an après la finale de conférence face aux Warriors.

Projection : 3 victoires et 2 défaites – bilan de 40-42

Utah Jazz (36-40)

@ Celtics

@ Nets

vs Lakers

vs Thunder

vs Nuggets

@ Lakers

Le chant du cygne. Le Jazz a envoyée du très sale cette saison, et termineront quoiqu’il arrive bien plus haut que les projections de début de saison. Pas de tanking dans l’Utah, longtemps on a même cru au play-in mais à une semaine de la fin de saison le calendrier des hommes de Will Hardy semble signifier que la douzième place de l’Ouest leur est promise. Et vous savez quoi ? Ça ne nous empêchera pas de dire que leur saison fut folle.

Projection : 2 victoires et 4 défaites – bilan de 38-44

Projection finale :

#4 : Suns : 46-36

#5 : Clippers : 44-38

#6 : Warriors : 44-38

#7 : Wolves 43-39

#8 : Lakers : 42-40

#9 : Pelicans : 42-40

#10 : Thunder : 41-41

#11 : Mavs : 40-42

#12 : Jazz : 38-44

Bon, tout ça reste de la projection, évidemment, mais dans notre imaginaire voilà donc à quoi ressemblerait le classement final, en prenant compte le tie-breaker entre les Clippers et les Warriors et entre les Lakers et les Pelicans. Les Suns, les Clippers et les Warriors en Playoffs, Wolves vs Lakers et Pelicans – Thunder au play-in tournament et Mavs et Jazz qui passent à la trappe… vous en pensez quoi vous ?