Luka Doncic, premier Européen à mettre 70 points dans un match NBA

En plantant 73 points face aux Hawks cette nuit, Luka Doncic a non seulement réalisé la quatrième plus grosse performance offensive de l’histoire, mais il est également devenu le premier Européen à atteindre la barre mythique des 70 pions.

Avant l’explosion de Luka, le record appartenait à un certain Giannis Antetokounmpo, auteur de 64 points face aux Pacers plus tôt dans la saison. Et avant l’arrivée du Greek Freak en NBA, c’est un certain Tony Parker qui dominait les débats, avec 55 pions plantés un soir de novembre 2008.

Luka Doncic devient ainsi le 1er joueur européen à mettre 70 points minimum dans un match NBA.

Les plus grandes performances offensives des Européens en NBA

73 points : Luka Doncic

Luka Doncic 64 points : Giannis Antetokounmpo

Giannis Antetokounmpo 60 points : Doncic

Doncic 55 points : Tony Parker / Giannis Antetokounmpo

Tony Parker / Giannis Antetokounmpo 54 points : Giannis Antetokounmpo

Giannis Antetokounmpo 53 points : Dirk Nowitzki / Doncic

Dirk Nowitzki / Doncic 52 points : Giannis Antetokounmpo

Giannis Antetokounmpo 51 points : Dirk Nowitzki / Doncic

Dirk Nowitzki / Doncic 50 points : Nikola Jokic / Giannis Antetokounmpo / Doncic

