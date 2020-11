D’habitude, en octobre, ça joue au basket : retour sur la NBA à N-1, quand Luka Doncic voulait déjà être roi

On a décidé ça un soir au réveil, chaque dimanche matin et ce jusqu’à nouvel ordre TrashTalk vous proposera de vous replonger dans la NBA à N-1, histoire d’oublier que, logiquement, nos soirées actuelles devraient se dérouler devant du basket et pas au pieu. Il y a un an tout pile ? La saison 2019-20 était lancée depuis une quinzaine de jours, et déjà Luka Doncic claquait des 32/12/12 un soir sur deux.

2 novembre : LeBron James et Luka Doncic s’en donnent à cœur joie. Rien d’officiel, mais tout ça ressemble fort à la rencontre entre un Roi et son futur successeur.

3 novembre : 25/20/6/3/5 pour Andre Drummond face aux Nets, on rappelle qu’il sera tradé trois mois plus tard contre une cartouche d’imprimante.

3 novembre : les Sixers ressemblent de plus en plus au tube de l’automne. From Furkan Korkmaz qui plante des game winners to se faire sweeper par Boston il n’y a que quelques mois.

4 novembre : 29/15/14 pour Luka Doncic mais ne vous excitez pas, ce sont à peu près… ses moyennes de début de saison.

5 novembre : asseyez-vous bien au fond de votre siège. Attachez-vous. préparez-vous. C’est bon. Ok, donc Eric Paschall est le meilleur joueur des Warriors en ce début de saison.

5 novembre : énorme duel entre Brandon Ingram et Kyrie Irving, vraiment hâte de les voir en Playoffs ces deux-là.

5 novembre : John Collins est pris la main dans le sac de bonbons. Officiel, le début de saison agréable des Hawks est terminé et Johnny l’aviateur prend 25 matchs de suspension.

6 novembre : 39 points à 17/20 au tir pour… Gordon Hayward. Bienvenue en 2017.

6 novembre : breaking news, LeBron James est de plus en plus facile, et il est de moins en moins humain.

7 novembre : 38/16/9 pour Giannis Antetokounmpo face aux Clippers, la prochaine finale NBA s’annonce incroyable, ha, ha, ha.

8 novembre : ah, on a peut-être trouvé le futur n°1 de la Draft 2020.

Voilà pour cette semaine du 2 au 8 novembre… 2019, parce que quand on n’a pas de basket autant repenser à cette douce époque à laquelle on n’imaginait pas une seconde ce qui allait nous tomber sur la gueule quelques semaines plus tard. Old good days mais rassurez-vous, ça revient très vite.