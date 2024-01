Joli programme ce soir, un programme qui commencera de très bonne heure. Par ici le menu !

Le programme de la nuit :

19h : Cavs – Spurs

Cavs – Spurs 21h : Nets – Blazers

Nets – Blazers 0h : Magic – Hawks

Magic – Hawks 0h : Kings – Pels

Kings – Pels 1h30 : Mavs – Wolves

Mavs – Wolves 2h : Nuggets – Pistons

Nuggets – Pistons 2h : Suns – Grizzlies

Suns – Grizzlies 2h30 : Warriors – Raptors

Warriors – Raptors 3h30 : Lakers – Clippers

Le match à ne pas rater : Lakers – Clippers

Les Clippers restent sur quatre victoires de suite et même quatorze succès sur leur seize derniers matchs. Les Lakers ? C’est tout l’inverse. Quatre défaites de suite et neuf revers sur les onze dernières rencontres. Est-ce que ça veut pour autant dire que les Clippers vont mettre une branlée à leurs voisins ? Évidemment Pas forcément, car Darvin Ham possède tout de même encore quelques jours de répit dans son roster deux des tous meilleurs joueurs de la Ligue (LeBron James et Anthony Davis pour ceux qui ne suivent pas dans le fond), capables de sublimer leur équipe à tout moment. Attention tout de même, le mood actuel des deux équipes peut très vite mener à un espèce de statement menant au début d’une vraie crise bien concrète pour les Angelinos. Quoiqu’il arrive il y aura du spectacle, quoiqu’il arrive James Harden fera des stepbacks et, quoiqu’il arrive, Kawhi plantera 25 points sans aucun sourire. A ce soir, 3h30 du matin !

Mais aussi…

Les Spurs à 19h à Cleveland, c’est expérimental, ça se tente, et Victor Wembanyama existe

Le Drazenico entre les Nets et les Blazers, entre deux équipes nulles même si une seule des deux s’y attendait

Paolo Banchero face à Trae Young et Jalen Johnson, les premiers à 150 ont gagné

Domantas Sabonis, De’Aaron Fox, Brandon Ingram et Zion Williamson en mission All-Star Game

Luka Doncic face à Anthony Edwards, avec La Gobe comme arbitre (Luka est questionable)

Les Pistons peuvent-ils exister à Denver ?

Le 32/10/10 de Nikola Jokic en 18 minutes, à 16/11 au tir. Oui vous avez bien lu.

Ja Morant et les Grizzlies du côté de Phoenix, gros choc de l’Ouest (KD et Ja incertains)

Warriors – Raptors, une finale NBA qui a mal vieilli

Les Français de la nuit

Victor Wembanyama en access prime time, du côté de Cleveland

Sidy Cissoko qui grignote quelques minutes dans l’Ohio ? Sinon ce sera du côté de la G League (voir plus bas)

Rayan Rupert qui grignote quelques minutes à Brooklyn ? Sinon ce sera du côté de la G League (voir plus bas)

Rudy Gobert qui aura la classe à Dallas

Killian Hayes qui tentera de se rassurer à Denver, bon chance

Théo Maledon qui fera peut-être ses premiers pas avec les Suns, non on déconne

Moussa Diabaté qui grignote quelques minutes face aux Lakers ? Sinon ce sera du côté de la G League (voir plus bas)

Et en G League