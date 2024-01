A six mois des Jeux Olympiques de Paris 2024, la température commence tranquillement à monter. Pas à Attignat dans l’Ain (6 degrés à tout casser), mais dans le cœur des Français fans de basket, qui découvrent ça et là quelques infos sur l’année olympique à venir. La dernière en date ? La tenue très probable d’un match face à la Serbie à la flambant neuve LDLC Arena de Décines, le 12 juillet prochain.

La date du 12 juillet restera à jamais gravée dans le cœur des fans de sport français. Déso Tony mais on parle de futbol. En effet, le 12 juillet 98 l’Équipe de France de foot devenait championne du monde pour la première fois en terrassant le Brésil 3-0.

C’est donc cette date qu’a choisi Tony Parker pour voir son maillot en sélection retiré, un accomplissement très rare dans le basket FIBA. Ce sera “chez lui”, à la LDLC Arena de Décines, et ce sera donc probablement face à la Serbie, pays également qualifié pour les Jeux Olympiques grâce à son statut de vice-championne du monde en titre. Une médaille d’argent gagnée sous la houlette du coach Svetislav Pesic, et c’est d’ailleurs lui qui a venu la mèche au média serbe Mozzart Sport

“Nous allons affronter l’Équipe de France lors des adieux de Tony Parker, c’est-à-dire le 12 juillet, avant de jouer à Abu Dhabi du 15 au 17 juillet prochain.”

Une grosse opposition lors d’une soirée importante pour l’histoire du basket français, et surtout – gardons en tête l’objectif – une belle occasion de se jauger quelques jours avant le début des Jeux à Lille, avec deux dernières échéances amicales prévues à Orléans les 19 et 21 juillet. Si vous êtes fans de Tony Parker ? Vous en aurez pour votre argent. Si vous êtes fans de l’Équipe de France avant tout ? On espère que vous êtes fans de Tony Parker.

Les Bleus de Vincent Collet, les Serbes de Pesic, peut-être emmenés par la superstar NBA Nikola Jokic, entre autres. Le 12 juillet prochain la France du sport respirera basket et pourra peut-être répéter ces mots après le match, en guise d’anniversaire : après avoir vu ça, je crois qu’on peut mourir tranquille.

Source : Basket Europe / BeBasket